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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.04.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:10

2023-04-14T16:10

2023-04-14T16:10

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

николаевская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 15.18 (совпадает с мск). Ранее в пятницу воздушная тревога был объявлена в Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

сумская область

николаевская область

украина

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в мире, сумская область, николаевская область, украина, вооруженные силы рф