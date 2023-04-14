Трамп покинул офис прокурора Нью-Йорка, где семь часов давал показания
Трамп покинул офис прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, где семь часов давал показания
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 14 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп покинул офис окружного прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, где пробыл почти семь часов, включая перерывы, для дачи показаний по гражданскому иску на сумму 250 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости.
Данное дело не имеет отношения к свежим обвинениям, предъявленным политику на минувшей неделе и касающимся фальсификации деловой документации. В сентябре 2022 года прокурор Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на $250 миллионов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. По версии обвинения, ответчики, включая Трампа, нарушили законы нескольких штатов - в частности, подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве, под меньший процент брали залоги и платили меньше налогов. Согласно иску, такие акты мошенничества и предоставление ложных сведений "значительно увеличили личный капитал Трампа".
Помимо этого, Трамп фигурирует еще в ряде дел. На минувшей неделе ему предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниелс, за молчание об их предполагаемой связи. В совокупности по ним экс-президенту грозит 136 лет лишения свободы. Сам Трамп заявил о своей невиновности и был отпущен из суда Манхэттена. В интервью РИА Новости адвокат Трампа Джо Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия.
В дополнение ко всему, также расследуется возможная причастность Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, вопрос о подсчете голосов на выборах в 2020 году в штате Джорджия и законность хранения экс-президентом секретных правительственных документов в частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.