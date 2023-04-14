https://ria.ru/20230414/tornado-1865212102.html

В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных

В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных - РИА Новости, 14.04.2023

В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных

РСЗО "Торнадо" поражает огневые позиции украинских военных на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T06:18

2023-04-14T06:18

2023-04-14T08:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

артемовск

воздушно-космические силы россии

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. РСЗО "Торнадо" поражает огневые позиции украинских военных на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на свою визуальную схожесть с РСЗО "Град", "Торнадо" имеет существенное отличие, об этом рассказал боец с позывным "Ракета": "Торнадо, на самом деле, очень сильно отличается от обычного "Града" - это автоматизированная система наведения пакета. Это занимает буквально минуту". По сообщениям Минобороны России за прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач. Общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

https://ria.ru/20230414/rapira-1865209866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, артемовск, воздушно-космические силы россии