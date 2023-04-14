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В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных - РИА Новости, 14.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 14.04.2023 (обновлено: 08:34 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/tornado-1865212102.html
В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных
В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных - РИА Новости, 14.04.2023
В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных
РСЗО "Торнадо" поражает огневые позиции украинских военных на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T06:18
2023-04-14T08:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
воздушно-космические силы россии
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. РСЗО "Торнадо" поражает огневые позиции украинских военных на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на свою визуальную схожесть с РСЗО "Град", "Торнадо" имеет существенное отличие, об этом рассказал боец с позывным "Ракета": "Торнадо, на самом деле, очень сильно отличается от обычного "Града" - это автоматизированная система наведения пакета. Это занимает буквально минуту". По сообщениям Минобороны России за прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач. Общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
https://ria.ru/20230414/rapira-1865209866.html
россия
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РИА Новости
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96
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Работа РСЗО "Торнадо" на донецком направлении
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безопасность, россия, артемовск, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Воздушно-космические силы России
В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных

РСЗО "Торнадо" поражает огневые позиции украинских военных на Донецком направлении

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. РСЗО "Торнадо" поражает огневые позиции украинских военных на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Артиллерия предназначена для уничтожения площадных целей, также для ведения контрбатарейной борьбы, уничтожение колонн, техники, районов сосредоточения и командных пунктов", - рассказал командир реактивной батареи с позывным "Каспер".
Несмотря на свою визуальную схожесть с РСЗО "Град", "Торнадо" имеет существенное отличие, об этом рассказал боец с позывным "Ракета": "Торнадо, на самом деле, очень сильно отличается от обычного "Града" - это автоматизированная система наведения пакета. Это занимает буквально минуту".
По сообщениям Минобороны России за прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач. Общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскВоздушно-космические силы России
 
 
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