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В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных
В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных - РИА Новости, 14.04.2023
В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных
РСЗО "Торнадо" поражает огневые позиции украинских военных на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T06:18
2023-04-14T06:18
2023-04-14T08:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
воздушно-космические силы россии
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. РСЗО "Торнадо" поражает огневые позиции украинских военных на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. Несмотря на свою визуальную схожесть с РСЗО "Град", "Торнадо" имеет существенное отличие, об этом рассказал боец с позывным "Ракета": "Торнадо, на самом деле, очень сильно отличается от обычного "Града" - это автоматизированная система наведения пакета. Это занимает буквально минуту". По сообщениям Минобороны России за прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач. Общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
https://ria.ru/20230414/rapira-1865209866.html
россия
артемовск
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Новости
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Работа РСЗО "Торнадо" на донецком направлении
РСЗО "Торнадо" поражает позиции украинских военных на донецком направлении
2023-04-14T06:18
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, артемовск, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Воздушно-космические силы России
В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных
РСЗО "Торнадо" поражает огневые позиции украинских военных на Донецком направлении