https://ria.ru/20230414/torgovlya-1865480783.html
Минфин Намибии готов поддержать инструменты стимулирования мировой торговли
Минфин Намибии готов поддержать инструменты стимулирования мировой торговли - РИА Новости, 14.04.2023
Минфин Намибии готов поддержать инструменты стимулирования мировой торговли
Намибия поддержит новые инструменты стимулирования мировой торговли, заявил РИА Новости министр финансов страны Липумбу Шиими, комментируя возможность перехода... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T23:41
2023-04-14T23:41
2023-04-14T23:41
экономика
намибия
мвф
всемирный банк
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в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Намибия поддержит новые инструменты стимулирования мировой торговли, заявил РИА Новости министр финансов страны Липумбу Шиими, комментируя возможность перехода на расчеты в национальных валютах. "Если вы можете находить новые инструменты стимулирования иностранной торговли, стимулирования мировой торговли, мы это поддержим", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, говоря об отношении Намибии к возможности перехода на торговлю в национальных валютах.
https://ria.ru/20230414/gaz-1865451572.html
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экономика, намибия, мвф, всемирный банк, вашингтон (штат), в мире
Экономика, Намибия, МВФ, Всемирный банк, Вашингтон (штат), В мире
Минфин Намибии готов поддержать инструменты стимулирования мировой торговли
Глава Минфина Намибии выразил готовность поддержать переход на расчет в нацвалютах