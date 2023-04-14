https://ria.ru/20230414/torgovlya-1865480783.html

Минфин Намибии готов поддержать инструменты стимулирования мировой торговли

Минфин Намибии готов поддержать инструменты стимулирования мировой торговли - РИА Новости, 14.04.2023

Минфин Намибии готов поддержать инструменты стимулирования мировой торговли

Намибия поддержит новые инструменты стимулирования мировой торговли, заявил РИА Новости министр финансов страны Липумбу Шиими, комментируя возможность перехода... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T23:41

2023-04-14T23:41

2023-04-14T23:41

экономика

намибия

мвф

всемирный банк

вашингтон (штат)

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Намибия поддержит новые инструменты стимулирования мировой торговли, заявил РИА Новости министр финансов страны Липумбу Шиими, комментируя возможность перехода на расчеты в национальных валютах. "Если вы можете находить новые инструменты стимулирования иностранной торговли, стимулирования мировой торговли, мы это поддержим", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, говоря об отношении Намибии к возможности перехода на торговлю в национальных валютах.

https://ria.ru/20230414/gaz-1865451572.html

намибия

вашингтон (штат)

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экономика, намибия, мвф, всемирный банк, вашингтон (штат), в мире