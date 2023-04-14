https://ria.ru/20230414/tof-1865260425.html
В ходе внезапной проверки ТОФ создадут маловысотное радиолокационное поле
В ходе внезапной проверки ТОФ создадут маловысотное радиолокационное поле - РИА Новости, 14.04.2023
В ходе внезапной проверки ТОФ создадут маловысотное радиолокационное поле
Маловысотное радиолокационное поле создадут с помощью мобильных радиолокационных станций в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота, заявил начальник... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:30
2023-04-14T11:30
2023-04-14T11:30
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Маловысотное радиолокационное поле создадут с помощью мобильных радиолокационных станций в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
https://ria.ru/20230414/tof-1865257649.html
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РИА Новости
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безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Тихоокеанский флот ВМФ России
В ходе внезапной проверки ТОФ создадут маловысотное радиолокационное поле
Герасимов: маловысотное радиолокационное поле создадут в ходе внезапной проверки ТОФ