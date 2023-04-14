В ходе внезапной проверки ТОФ создадут маловысотное радиолокационное поле

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"Для наращивания маловысотного радиолокационного поля осуществить вывод мобильных радиолокационных станций в новые позиционные районы, заступить в боевое дежурство, организовать выдачу радиолокационной информации дежурным по ПВО силам и средствам", - сказал он, описывая второй этап внезапной проверки ТОФ.