https://ria.ru/20230414/tof-1865256405.html

Генштаб рассказал о втором этапе внезапной проверки ТОФ

Генштаб рассказал о втором этапе внезапной проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023

Генштаб рассказал о втором этапе внезапной проверки ТОФ

Силы постоянной готовности будут развернуты из пунктов базирования в районы боевой подготовки во время второго этапа внезапной проверки Тихоокеанского флота,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:16

2023-04-14T11:16

2023-04-14T11:17

вооруженные силы рф

тихоокеанский флот вмф россии

валерий герасимов

безопасность

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Силы постоянной готовности будут развернуты из пунктов базирования в районы боевой подготовки во время второго этапа внезапной проверки Тихоокеанского флота, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

https://ria.ru/20230411/tof-1864374711.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, тихоокеанский флот вмф россии, валерий герасимов, безопасность