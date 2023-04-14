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Генштаб рассказал о втором этапе внезапной проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
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11:16 14.04.2023 (обновлено: 11:17 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/tof-1865256405.html
Генштаб рассказал о втором этапе внезапной проверки ТОФ
Генштаб рассказал о втором этапе внезапной проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
Генштаб рассказал о втором этапе внезапной проверки ТОФ
Силы постоянной готовности будут развернуты из пунктов базирования в районы боевой подготовки во время второго этапа внезапной проверки Тихоокеанского флота,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:16
2023-04-14T11:17
вооруженные силы рф
тихоокеанский флот вмф россии
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Силы постоянной готовности будут развернуты из пунктов базирования в районы боевой подготовки во время второго этапа внезапной проверки Тихоокеанского флота, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
https://ria.ru/20230411/tof-1864374711.html
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вооруженные силы рф, тихоокеанский флот вмф россии, валерий герасимов, безопасность
Вооруженные силы РФ, Тихоокеанский флот ВМФ России, Валерий Герасимов, Безопасность
Генштаб рассказал о втором этапе внезапной проверки ТОФ

Герасимов: силы постоянной готовности ТОФ развернут в районы боевой подготовки

© РИА Новости / Виталий АньковРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Силы постоянной готовности будут развернуты из пунктов базирования в районы боевой подготовки во время второго этапа внезапной проверки Тихоокеанского флота, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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"В ходе второго этапа после завершения приведения в боевую готовность обеспечить развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки", - сказал Герасимов на совещании по вопросу проведения внезапной проверки ТОФ.
Десантный катер Тихоокеанского флота (ТОФ) - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В ТОФ объявили повышенную штормовую готовность на Камчатке и Курилах
11 апреля, 05:54
 
Вооруженные силы РФТихоокеанский флот ВМФ РоссииВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
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