https://ria.ru/20230414/tof-1865256405.html
Генштаб рассказал о втором этапе внезапной проверки ТОФ
Генштаб рассказал о втором этапе внезапной проверки ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
Генштаб рассказал о втором этапе внезапной проверки ТОФ
Силы постоянной готовности будут развернуты из пунктов базирования в районы боевой подготовки во время второго этапа внезапной проверки Тихоокеанского флота,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:16
2023-04-14T11:16
2023-04-14T11:17
вооруженные силы рф
тихоокеанский флот вмф россии
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Силы постоянной готовности будут развернуты из пунктов базирования в районы боевой подготовки во время второго этапа внезапной проверки Тихоокеанского флота, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
https://ria.ru/20230411/tof-1864374711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, тихоокеанский флот вмф россии, валерий герасимов, безопасность
Вооруженные силы РФ, Тихоокеанский флот ВМФ России, Валерий Герасимов, Безопасность
Генштаб рассказал о втором этапе внезапной проверки ТОФ
Герасимов: силы постоянной готовности ТОФ развернут в районы боевой подготовки