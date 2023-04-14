https://ria.ru/20230414/tekhnika-1865252076.html

"Ъ": бытовая техника в России резко подорожала

"Ъ": бытовая техника в России резко подорожала - РИА Новости, 14.04.2023

"Ъ": бытовая техника в России резко подорожала

Крупная бытовая техника в России выросла в цене в среднем от восьми до десяти процентов из-за курса национальной валюты, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:04

2023-04-14T11:04

2023-04-14T11:05

экономика

технологии

россия

toshiba corporation

м.видео

samsung

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Крупная бытовая техника в России выросла в цене в среднем от восьми до десяти процентов из-за курса национальной валюты, пишет "Коммерсантъ"."Причиной стало ослабление рубля, поэтому подорожание затронет и технику, ввозимую в Россию путем параллельного импорта. "Все сделки заключаются в долларах и евро, поэтому стоимость этой техники вырастет", - приводит издание слова коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова.Отмечается, что компания Midea с 20 марта повысила цены на крупную и встраиваемую технику от Toshiba и Comfee на пять процентов. Бренд Gorenje заявил о планах на такое же увеличение стоимости своей продукции. Цена климатического оборудования китайской Hisense выросла от четырех до восьми процентов, указывается в статье.Помимо этого, существенно подорожала техника в розничных магазинах, пишет издание. Так, в начале апреля "М.Видео" поднял цены на отдельные модели телевизоров Samsung на десять тысяч рублей, а холодильников Gorenje — на 12 тысяч.Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что наблюдаемое сейчас ослабление рубля происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки.

https://ria.ru/20230307/tekhnika-1856275302.html

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экономика, технологии, россия, toshiba corporation, м.видео, samsung