Рейтинг@Mail.ru
"Украинский корабль тонет". В США признали то, что боялись сказать публично - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 14.04.2023 (обновлено: 10:35 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/tech-1865210760.html
"Украинский корабль тонет". В США признали то, что боялись сказать публично
"Украинский корабль тонет". В США признали то, что боялись сказать публично - РИА Новости, 14.04.2023
"Украинский корабль тонет". В США признали то, что боялись сказать публично
Утечка данных Пентагона говорит о том, что украинский корабль тонет, написал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T05:55
2023-04-14T10:35
в мире
украина
бенджамин франклин
министерство обороны сша
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784374328_0:203:3230:2020_1920x0_80_0_0_cbdbf204335c82a877d92233e423d9ab.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Утечка данных Пентагона говорит о том, что украинский корабль тонет, написал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.В своей статье он напомнил об идиоме, которую приписывают Бенджамину Франклину: "небольшая течь потопит большой корабль". Девлин посоветовал американским политикам серьезно отнестись к этой мудрости.По его мнению, слитые документы Пентагона показывают, что американские политики, военные лидеры и разведчики признают в частном порядке то, что они отказываются говорить публично: "победа Украины совсем не бесспорна и становится все более маловероятной".Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
https://ria.ru/20230414/vrag-1865204535.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784374328_0:0:2694:2020_1920x0_80_0_0_4b56f957f10c231c9eb80dfa3cc0e5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бенджамин франклин, министерство обороны сша, нато, сша
В мире, Украина, Бенджамин Франклин, Министерство обороны США, НАТО, США
"Украинский корабль тонет". В США признали то, что боялись сказать публично

American Conservative: утечка данных Пентагона говорит о том, что украинский корабль тонет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФрагмент украинского корабля
Фрагмент украинского корабля - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Фрагмент украинского корабля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Утечка данных Пентагона говорит о том, что украинский корабль тонет, написал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.
В своей статье он напомнил об идиоме, которую приписывают Бенджамину Франклину: "небольшая течь потопит большой корабль". Девлин посоветовал американским политикам серьезно отнестись к этой мудрости.
«

"Это не маленькая утечка, а Украина — не огромный корабль. <…> Все эти "небольшие расходы" выделяемые на Украину продолжают увеличиваться, по состоянию на январь Киеву выделили более 75 миллиардов долларов и еще гораздо больше — на военные нужды", — заявил журналист.

По его мнению, слитые документы Пентагона показывают, что американские политики, военные лидеры и разведчики признают в частном порядке то, что они отказываются говорить публично: "победа Украины совсем не бесспорна и становится все более маловероятной".
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
"Кто настоящий враг?" Факт об Украине спровоцировал панику в конгрессе США
03:17
 
В миреУкраинаБенджамин ФранклинМинистерство обороны СШАНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала