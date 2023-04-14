"Украинский корабль тонет". В США признали то, что боялись сказать публично
American Conservative: утечка данных Пентагона говорит о том, что украинский корабль тонет
Фрагмент украинского корабля. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Утечка данных Пентагона говорит о том, что украинский корабль тонет, написал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.
В своей статье он напомнил об идиоме, которую приписывают Бенджамину Франклину: "небольшая течь потопит большой корабль". Девлин посоветовал американским политикам серьезно отнестись к этой мудрости.
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"Это не маленькая утечка, а Украина — не огромный корабль. <…> Все эти "небольшие расходы" выделяемые на Украину продолжают увеличиваться, по состоянию на январь Киеву выделили более 75 миллиардов долларов и еще гораздо больше — на военные нужды", — заявил журналист.
По его мнению, слитые документы Пентагона показывают, что американские политики, военные лидеры и разведчики признают в частном порядке то, что они отказываются говорить публично: "победа Украины совсем не бесспорна и становится все более маловероятной".
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.