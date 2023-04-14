https://ria.ru/20230414/tech-1865210760.html

"Украинский корабль тонет". В США признали то, что боялись сказать публично

"Украинский корабль тонет". В США признали то, что боялись сказать публично - РИА Новости, 14.04.2023

"Украинский корабль тонет". В США признали то, что боялись сказать публично

Утечка данных Пентагона говорит о том, что украинский корабль тонет, написал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T05:55

2023-04-14T05:55

2023-04-14T10:35

в мире

украина

бенджамин франклин

министерство обороны сша

нато

сша

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Утечка данных Пентагона говорит о том, что украинский корабль тонет, написал обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.В своей статье он напомнил об идиоме, которую приписывают Бенджамину Франклину: "небольшая течь потопит большой корабль". Девлин посоветовал американским политикам серьезно отнестись к этой мудрости.По его мнению, слитые документы Пентагона показывают, что американские политики, военные лидеры и разведчики признают в частном порядке то, что они отказываются говорить публично: "победа Украины совсем не бесспорна и становится все более маловероятной".Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, бенджамин франклин, министерство обороны сша, нато, сша