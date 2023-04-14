https://ria.ru/20230414/tayvan-1865304656.html

В МИД Тайваня заявили, что Пекин может начать экономическую блокаду острова

В МИД Тайваня заявили, что Пекин может начать экономическую блокаду острова - РИА Новости, 14.04.2023

В МИД Тайваня заявили, что Пекин может начать экономическую блокаду острова

Тайвань считает наиболее вероятным сценарием установление экономической блокады острова со стороны Пекина, а не начало военных действий, заявил агентству... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:11

2023-04-14T13:11

2023-04-14T13:28

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тайвань

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сша

нэнси пелоси

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Тайвань считает наиболее вероятным сценарием установление экономической блокады острова со стороны Пекина, а не начало военных действий, заявил агентству Блумберг замглавы МИД острова Ли Чунь. Ранее глава специального комитета США по стратегической конкуренции между США и КНР Майк Галлахер заявлял, что главы Apple, Microsoft и других крупных американских компаний не верят в вероятность того, что Пекин якобы может атаковать Тайвань. "Блокада является одним из самых вероятных сценариев", - сказал он в интервью агентству Блумберг. Ли Чунь отметил, что такое решение является "очень затратным и рискованным для любой страны", поскольку экономическая блокада может перерасти в военное столкновение и в этом случае не только между Тайванем и Пекином, но и между Китаем и другими странами. Однако в то же время очевидно, что Пекин стремится "выиграть войну без реального боя", добавил замминистр. Линь Чунь добавил, что в настоящее время Тайвань сотрудничает с дружественными странами для выработки действий в случае возможной экономической блокады со стороны Пекина, говорится в статье. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230413/tayvan-1865029430.html

https://ria.ru/20230410/tayvan-1864320519.html

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тайвань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, пекин, сша, нэнси пелоси