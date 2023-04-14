https://ria.ru/20230414/swm-1865289474.html
"Автотор" начал производство китайских автомобилей SWM
"Автотор" начал производство китайских автомобилей SWM - РИА Новости, 14.04.2023
"Автотор" начал производство китайских автомобилей SWM
Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей бренда SWM, соответствующее соглашение подписано с компанией Shineray; на конвейер встали три РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:51
2023-04-14T12:51
2023-04-14T12:51
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей бренда SWM, соответствующее соглашение подписано с компанией Shineray; на конвейер встали три модели кроссовера: SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro, сообщил автопроизводитель. "Калининградский автопроизводитель "Автотор" приступает к сотрудничеству с китайской компанией Shineray в области создания высокотехнологичного производства автомобилей бренда SWM и привлечения производителей локализованных автокомпонентов", - отметили в компании. "На конвейере завода стартовало производство одновременно трех моделей бренда: среднеразмерный кроссовер SWM G01, современный городской кроссовер SWM G01F, полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro", - подчеркнули в "Автоторе". При достижении показателей экономической эффективности выпуск автомобилей бренда планируется увеличивать, вкладывая соответствующие инвестиции в расширение мощностей. В перспективе предусмотрено углубление технологии и поэтапный переход на производство SWM по полному циклу – сварка, окраска, сборка. В целом, "Автотор" и Shineray намерены разработать план развития производства до 2032 года, который будет включать в себя расчётную оценку предполагаемых инвестиций на каждом этапе реализации проекта в период 2025-2032 годов. "Автотор" и Shineray встают на путь долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Серьезность планов наших китайских партнеров по присутствию на российском рынке подтверждает тот факт, что наш совместный проект стартует сразу с трех новых моделей, производство которых уже налажено на заводе "Автотор", - прокомментировал новое сотрудничество глава совета директоров российского автопроизводителя Валерий Горбунов. "Бренд SWM, основанный в Милане в 1971 году, принадлежит компании Shineray Group и является идеальным сочетанием китайского производственного процесса и итальянского дизайна. Для Shineray Group российский рынок является одним из важнейших зарубежных стратегических рынков", - отметил президент Shineray Group Жоу Жиангвен. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" объявил о новом партере: китайской Kaiyi, тогда же официально началось серийное производство седана бренда Kaiyi E5. В апреле компания начала сотрудничать с китайским BAIC: на конвейер встали кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus.
https://ria.ru/20230413/jeacoo-1865081838.html
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экономика, авто, милан, калининград, россия, автотор, bmw ag, bmw 1, kia rio, hyundai creta
Экономика, Авто, Милан, Калининград, Россия, Автотор, BMW AG, BMW 1, Kia Rio, Hyundai Creta
"Автотор" начал производство китайских автомобилей SWM
Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей бренда SWM
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Калининградский "Автотор" начал производство китайских автомобилей бренда SWM, соответствующее соглашение подписано с компанией Shineray; на конвейер встали три модели кроссовера: SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro, сообщил
автопроизводитель.
"Калининградский автопроизводитель "Автотор" приступает к сотрудничеству с китайской компанией Shineray в области создания высокотехнологичного производства автомобилей бренда SWM и привлечения производителей локализованных автокомпонентов", - отметили в компании.
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"На конвейере завода стартовало производство одновременно трех моделей бренда: среднеразмерный кроссовер SWM G01, современный городской кроссовер SWM G01F, полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro", - подчеркнули в "Автоторе".
При достижении показателей экономической эффективности выпуск автомобилей бренда планируется увеличивать, вкладывая соответствующие инвестиции в расширение мощностей. В перспективе предусмотрено углубление технологии и поэтапный переход на производство SWM по полному циклу – сварка, окраска, сборка. В целом, "Автотор" и Shineray намерены разработать план развития производства до 2032 года, который будет включать в себя расчётную оценку предполагаемых инвестиций на каждом этапе реализации проекта в период 2025-2032 годов.
"Автотор" и Shineray встают на путь долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Серьезность планов наших китайских партнеров по присутствию на российском рынке подтверждает тот факт, что наш совместный проект стартует сразу с трех новых моделей, производство которых уже налажено на заводе "Автотор", - прокомментировал новое сотрудничество глава совета директоров российского автопроизводителя Валерий Горбунов.
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"Бренд SWM, основанный в Милане
в 1971 году, принадлежит компании Shineray Group и является идеальным сочетанием китайского производственного процесса и итальянского дизайна. Для Shineray Group российский рынок является одним из важнейших зарубежных стратегических рынков", - отметил президент Shineray Group Жоу Жиангвен.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде
. Завод первым в России
начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW
, а Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" объявил о новом партере: китайской Kaiyi, тогда же официально началось серийное производство седана бренда Kaiyi E5. В апреле компания начала сотрудничать с китайским BAIC: на конвейер встали кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus.
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