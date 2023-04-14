https://ria.ru/20230414/svo-1865274024.html
Российский военный получил срок за убийство росгвардейца в зоне СВО
Российский военный получил срок за убийство росгвардейца в зоне СВО - РИА Новости, 14.04.2023
Российский военный получил срок за убийство росгвардейца в зоне СВО
Южный окружной военный суд подтвердил приговор Крымского военного суда, приговорившего военнослужащего по контракту Алексея Усенко к 10 годам колонии за... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:04
2023-04-14T12:04
2023-04-14T12:04
специальная военная операция на украине
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд подтвердил приговор Крымского военного суда, приговорившего военнослужащего по контракту Алексея Усенко к 10 годам колонии за убийство, следует из апелляционного определения окружного суда. Ранее Крымский гарнизонный военный суд приговорил Усенко к 10 годам колонии строгого режима за убийство и угрозу убийством. Согласно данным суда, Усенко, будучи пьяным, принял двух мужчин за диверсантов и выстрелил в одного из них из автомата, от чего тот умер. Кроме того, он повалил на землю второго потерпевшего и, наступив ему на спину, приставил автомат к голове, требуя чтобы тот не вставал. По информации газеты "Коммерсант", указанные события происходили в 2022 году в зоне проведения спецоперации, а за врагов солдат принял бойцов Росгвардии, следовавших на гражданской машине рядом с колонной. В составе данной военной колонны Усенко двигался к позициям первой линии. В суде Усенко настаивал на своей невиновности. Приговор был обжалован в Южном окружном военном суде. "Судебная коллегия определила приговор Крымского гарнизонного военного суда от 8 декабря 2022 года в отношении Усенко Алексея Владимировича оставить без изменения, а апелляционные жалобы защитника и осужденного - без удовлетворения", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230411/aydar-1864609764.html
https://ria.ru/20230411/prokurory-1864443622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Российский военный получил срок за убийство росгвардейца в зоне СВО
Российский военный Усенко получил десять лет колонии за убийство росгвардейца в зоне СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд подтвердил приговор Крымского военного суда, приговорившего военнослужащего по контракту Алексея Усенко к 10 годам колонии за убийство, следует из апелляционного определения окружного суда.
Ранее Крымский гарнизонный военный суд приговорил Усенко к 10 годам колонии строгого режима за убийство и угрозу убийством. Согласно данным суда, Усенко, будучи пьяным, принял двух мужчин за диверсантов и выстрелил в одного из них из автомата, от чего тот умер. Кроме того, он повалил на землю второго потерпевшего и, наступив ему на спину, приставил автомат к голове, требуя чтобы тот не вставал.
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По информации газеты "Коммерсант", указанные события происходили в 2022 году в зоне проведения спецоперации, а за врагов солдат принял бойцов Росгвардии
, следовавших на гражданской машине рядом с колонной. В составе данной военной колонны Усенко двигался к позициям первой линии.
В суде Усенко настаивал на своей невиновности. Приговор был обжалован в Южном окружном военном суде.
"Судебная коллегия определила приговор Крымского гарнизонного военного суда от 8 декабря 2022 года в отношении Усенко Алексея Владимировича оставить без изменения, а апелляционные жалобы защитника и осужденного - без удовлетворения", - говорится в документе.
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