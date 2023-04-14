Супертраулер "Механик Маслак" во Владивостоке

Почти 110 метров в длину и больше 20 в ширину — самый большой в России морозильный рыболовный траулер "Механик Маслак" зашел в порт приписки и готов к работе.
Почти 110 метров в длину и больше 20 в ширину — самый большой в России морозильный рыболовный траулер "Механик Маслак" зашел в порт приписки и готов к работе.
Капитан супертраулера Иван Яковлев.
"Механик Маслак", предназначенный для промысла минтая и сельди, – второе судно, построенное по программе инвестиционных квот.
"Механик Маслак", предназначенный для промысла минтая и сельди, – второе судно, построенное по программе инвестиционных квот.
Траулер, которому предстоит действовать в сложных морских условиях, оснащен самым современным оборудованием.
Траулер, которому предстоит действовать в сложных морских условиях, оснащен самым современным оборудованием.
Для экипажа создали все условия для эффективной работы и качественного отдыха.
Для экипажа создали все условия для эффективной работы и качественного отдыха.
Здесь есть даже тренажерный зал.
"Механик Маслак" отличается высоким уровнем автоматизации, продукцию можно производить прямо на борту траулера.
"Механик Маслак" отличается высоким уровнем автоматизации, продукцию можно производить прямо на борту траулера.
Старший помощник капитана на верхней палубе большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Механик Маслак" во Владивостоке.
Старший помощник капитана на верхней палубе большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Механик Маслак" во Владивостоке.
Медработник демонстрирует оборудование лазарета на траулере "Механик Маслак".
Медработник демонстрирует оборудование лазарета на траулере "Механик Маслак".
На российских верфях сейчас строят беспрецедентное количество судов — около 300.
На российских верфях сейчас строят беспрецедентное количество судов — около 300.
При этом динамично развивается строительство рыбопромысловых судов.
При этом динамично развивается строительство рыбопромысловых судов.