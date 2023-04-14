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Супертраулер "Механик Маслак" во Владивостоке - РИА Новости, 14.04.2023
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13:16 14.04.2023 (обновлено: 13:24 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/supertrauler-1865264327.html
Супертраулер "Механик Маслак" во Владивостоке
Супертраулер "Механик Маслак" во Владивостоке - РИА Новости, 14.04.2023
Супертраулер "Механик Маслак" во Владивостоке
В порт Владивостока прибыл новейший траулер "Механик Маслак". Судно, меняющее представление о рыболовстве, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:16
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владивосток
россия
охотское море
судно
адмиралтейские верфи
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В порт Владивостока прибыл новейший траулер "Механик Маслак". Судно, меняющее представление о рыболовстве, — в фотоленте Ria.ru.
владивосток
россия
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фото, фото, владивосток, россия, охотское море, судно, адмиралтейские верфи
Фото, Владивосток, Россия, Охотское море, Судно, Адмиралтейские верфи

Супертраулер "Механик Маслак" во Владивостоке

Читать ria.ru в
В порт Владивостока прибыл новейший траулер "Механик Маслак". Судно, меняющее представление о рыболовстве, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Почти 110 метров в длину и больше 20 в ширину — самый большой в России морозильный рыболовный траулер "Механик Маслак" зашел в порт приписки и готов к работе.

Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 Механик Маслак во Владивосток

Почти 110 метров в длину и больше 20 в ширину — самый большой в России морозильный рыболовный траулер "Механик Маслак" зашел в порт приписки и готов к работе.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Капитан супертраулера Иван Яковлев.

Капитан Иван Яковлев на капитанском мостике большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 Механик Маслак во Владивостоке

Капитан супертраулера Иван Яковлев.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

"Механик Маслак", предназначенный для промысла минтая и сельди, – второе судно, построенное по программе инвестиционных квот.

Курсанты Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского на большом морозильном рыболовном траулере проекта СТ-192 Механик Маслак во Владивостоке

"Механик Маслак", предназначенный для промысла минтая и сельди, – второе судно, построенное по программе инвестиционных квот.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Траулер, которому предстоит действовать в сложных морских условиях, оснащен самым современным оборудованием.

Новый супертраулер Механик Маслак во Владивостоке

Траулер, которому предстоит действовать в сложных морских условиях, оснащен самым современным оборудованием.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для экипажа создали все условия для эффективной работы и качественного отдыха.

Каюта большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 Механик Маслак во Владивостоке

Для экипажа создали все условия для эффективной работы и качественного отдыха.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Здесь есть даже тренажерный зал.

Член экипажа демонстрирует спортивные тренажеры на большом морозильном рыболовном траулере проекта СТ-192 Механик Маслак во Владивостоке

Здесь есть даже тренажерный зал.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

"Механик Маслак" отличается высоким уровнем автоматизации, продукцию можно производить прямо на борту траулера.

Демонстрация оборудования рыбоперерабатывающего цеха на большом морозильном рыболовном траулере проекта СТ-192 Механик Маслак во Владивостоке

"Механик Маслак" отличается высоким уровнем автоматизации, продукцию можно производить прямо на борту траулера.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Старший помощник капитана на верхней палубе большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Механик Маслак" во Владивостоке.

Старший помощник капитана на верхней палубе большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 Механик Маслак во Владивостоке

Старший помощник капитана на верхней палубе большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Механик Маслак" во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Медработник демонстрирует оборудование лазарета на траулере "Механик Маслак".

Медицинский работник демонстрирует оборудование лазарета на большом морозильном рыболовном траулере проекта СТ-192 Механик Маслак во Владивостоке

Медработник демонстрирует оборудование лазарета на траулере "Механик Маслак".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На российских верфях сейчас строят беспрецедентное количество судов — около 300.

Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 Механик Маслак во Владивостоке

На российских верфях сейчас строят беспрецедентное количество судов — около 300.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

При этом динамично развивается строительство рыбопромысловых судов.

Камбуз большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 Механик Маслак во Владивостоке

При этом динамично развивается строительство рыбопромысловых судов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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ФотоВладивостокРоссияОхотское мореСудноАдмиралтейские верфи
 
 
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