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Порывы ветра вынесли сухогруз на мель под Саратовом - РИА Новости, 14.04.2023
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18:41 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/sukhogruz-1865438209.html
Порывы ветра вынесли сухогруз на мель под Саратовом
Порывы ветра вынесли сухогруз на мель под Саратовом - РИА Новости, 14.04.2023
Порывы ветра вынесли сухогруз на мель под Саратовом
Сухогруз, находившийся на причале в городе Хвалынске Саратовской области, из-за сильных порывов ветра выкинуло на мель, пострадавших нет, сообщил региональное... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:41
2023-04-14T18:41
происшествия
жкх
саратовская область
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
роман бусаргин
хвалынск
россия
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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Сухогруз, находившийся на причале в городе Хвалынске Саратовской области, из-за сильных порывов ветра выкинуло на мель, пострадавших нет, сообщил региональное управление МЧС. "На причале бывшего НПЗ из-за сильных порывов ветра сорвало сухогрузный теплоход модели "Комсомолец" 1959 года выпуска - длина 40 метров, ширина 6,5 метра - и выкинуло на мель. Пострадавших и погибших нет. Розлива топлива нет. Сухогрузный теплоход недействующий, шесть лет находится на продаже. После нормализации погодных условий собственником планируется буксировка сухогруза на причал", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что сильный ветер в Саратовской области в пятницу привел к повреждению кровли двух школ, больницы и шести многоквартирных домов, падению деревьев и обрыву линий электропередачи в Энгельсском, Питерском, Вольском, Ивантеевском, Марксовском и Советском районах. Губернатор Роман Бусаргин поручил районным администрациям оперативно устранить последствия стихии. Главк МЧС уточняет, что оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду сохранится ночью местами по области, а желтый уровень опасности с порывами до 15-20 метров в секунду продлится и днем в субботу.
https://ria.ru/20230414/veter-1865392656.html
саратовская область
саратов
хвалынск
россия
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происшествия, жкх, саратовская область, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роман бусаргин, хвалынск, россия
Происшествия, ЖКХ, Саратовская область, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Роман Бусаргин, Хвалынск, Россия
Порывы ветра вынесли сухогруз на мель под Саратовом

В Хвалынске Саратовской области порывы ветра вынесли сухогруз на мель, никто не пострадал

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
Сотрудник МЧС. Архивное фото
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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Сухогруз, находившийся на причале в городе Хвалынске Саратовской области, из-за сильных порывов ветра выкинуло на мель, пострадавших нет, сообщил региональное управление МЧС.
"На причале бывшего НПЗ из-за сильных порывов ветра сорвало сухогрузный теплоход модели "Комсомолец" 1959 года выпуска - длина 40 метров, ширина 6,5 метра - и выкинуло на мель. Пострадавших и погибших нет. Розлива топлива нет. Сухогрузный теплоход недействующий, шесть лет находится на продаже. После нормализации погодных условий собственником планируется буксировка сухогруза на причал", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сильный ветер в Саратовской области в пятницу привел к повреждению кровли двух школ, больницы и шести многоквартирных домов, падению деревьев и обрыву линий электропередачи в Энгельсском, Питерском, Вольском, Ивантеевском, Марксовском и Советском районах. Губернатор Роман Бусаргин поручил районным администрациям оперативно устранить последствия стихии. Главк МЧС уточняет, что оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду сохранится ночью местами по области, а желтый уровень опасности с порывами до 15-20 метров в секунду продлится и днем в субботу.
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ПроисшествияЖКХСаратовская областьСаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Роман БусаргинХвалынскРоссия
 
 
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