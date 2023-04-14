https://ria.ru/20230414/sukhogruz-1865438209.html

Порывы ветра вынесли сухогруз на мель под Саратовом

Порывы ветра вынесли сухогруз на мель под Саратовом - РИА Новости, 14.04.2023

Порывы ветра вынесли сухогруз на мель под Саратовом

Сухогруз, находившийся на причале в городе Хвалынске Саратовской области, из-за сильных порывов ветра выкинуло на мель, пострадавших нет, сообщил региональное... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:41

2023-04-14T18:41

2023-04-14T18:41

происшествия

жкх

саратовская область

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

роман бусаргин

хвалынск

россия

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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Сухогруз, находившийся на причале в городе Хвалынске Саратовской области, из-за сильных порывов ветра выкинуло на мель, пострадавших нет, сообщил региональное управление МЧС. "На причале бывшего НПЗ из-за сильных порывов ветра сорвало сухогрузный теплоход модели "Комсомолец" 1959 года выпуска - длина 40 метров, ширина 6,5 метра - и выкинуло на мель. Пострадавших и погибших нет. Розлива топлива нет. Сухогрузный теплоход недействующий, шесть лет находится на продаже. После нормализации погодных условий собственником планируется буксировка сухогруза на причал", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что сильный ветер в Саратовской области в пятницу привел к повреждению кровли двух школ, больницы и шести многоквартирных домов, падению деревьев и обрыву линий электропередачи в Энгельсском, Питерском, Вольском, Ивантеевском, Марксовском и Советском районах. Губернатор Роман Бусаргин поручил районным администрациям оперативно устранить последствия стихии. Главк МЧС уточняет, что оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду сохранится ночью местами по области, а желтый уровень опасности с порывами до 15-20 метров в секунду продлится и днем в субботу.

https://ria.ru/20230414/veter-1865392656.html

саратовская область

саратов

хвалынск

россия

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происшествия, жкх, саратовская область, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роман бусаргин, хвалынск, россия