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Путин подписал законы, упрощающие изменение статуса участников спецоперации - РИА Новости, 15.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 14.04.2023 (обновлено: 00:39 15.04.2023)
https://ria.ru/20230414/status-1865455641.html
Путин подписал законы, упрощающие изменение статуса участников спецоперации
Путин подписал законы, упрощающие изменение статуса участников спецоперации - РИА Новости, 15.04.2023
Путин подписал законы, упрощающие изменение статуса участников спецоперации
Президент Владимир Путин подписал законы, которые упрощают изменение статуса участников СВО. Об этом следует из документов на интернет-портале правовой... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-14T19:57
2023-04-15T00:39
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал законы, которые упрощают изменение статуса участников СВО. Об этом следует из документов на интернет-портале правовой информации.Так, предлагается в более сжатые сроки признавать военных безвестно отсутствующими и объявлять гражданина умершим.Если в течение полугода информация о месте пребывания солдата отсутствует, а командиры или сослуживцы при этом не могут подтвердить, что стали непосредственными свидетелями его гибели, то этого гражданина в судебном порядке могут признать безвестно отсутствующим.После завершения необходимой процедуры появится возможность принять меры, нацеленные на сохранность его имущества, а также за счет него обеспечивать содержание иждивенцев.Процедура по признанию гражданина умершим также упростится. Так, если произошли события, позволяющие предполагать гибель, например, исчезновение в зоне активных боевых действий, в суд можно будет представить справку по форме, утвержденной властями. Тогда человека могут объявить умершим через полгода.Кроме того, внесены исправления в перечень лиц, на которых распространяется закон, регламентирующий признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. После принятия закона в эту категорию начали попадать не только военные, но и служащие других структур, таких как ОВД и других силовых органов, лица, не относящихся к категории госслужащих, и граждане, временно находящиеся на этих территориях.Помимо этого, сохраняется судебный порядок признания безвестно отсутствующим и объявления умершим. При этом новый документ сокращает сроки: для безвестного отсутствия — полгода вместо года; для объявления умершим — такой же временной промежуток, если возникали обстоятельства, свидетельствующие о возможной гибели, или три месяца с момента вынесения решения суда о признании безвестно отсутствующим участника СВО, а также относящегося к указанным в законе категориям.Документ, свидетельствующий о смерти, от правительства, можно получить, только если выдача медицинского свидетельства невозможна, и такая мера доступна только в отношении граждан — участников СВО или погибших во время провокаций на границе с новыми регионами.Нормы этих законов обладают обратной силой, их могут применять к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230414/reestr-1865470277.html
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858772656.html
https://ria.ru/20230124/lgoty-1847204107.html
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общество, россия, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал законы, упрощающие изменение статуса участников спецоперации

Путин подписал закон об упрощенном признании военного пропавшим без вести и погибшим в СВО

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал законы, которые упрощают изменение статуса участников СВО. Об этом следует из документов на интернет-портале правовой информации.
Так, предлагается в более сжатые сроки признавать военных безвестно отсутствующими и объявлять гражданина умершим.
Если в течение полугода информация о месте пребывания солдата отсутствует, а командиры или сослуживцы при этом не могут подтвердить, что стали непосредственными свидетелями его гибели, то этого гражданина в судебном порядке могут признать безвестно отсутствующим.
После завершения необходимой процедуры появится возможность принять меры, нацеленные на сохранность его имущества, а также за счет него обеспечивать содержание иждивенцев.
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Процедура по признанию гражданина умершим также упростится. Так, если произошли события, позволяющие предполагать гибель, например, исчезновение в зоне активных боевых действий, в суд можно будет представить справку по форме, утвержденной властями. Тогда человека могут объявить умершим через полгода.
Кроме того, внесены исправления в перечень лиц, на которых распространяется закон, регламентирующий признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. После принятия закона в эту категорию начали попадать не только военные, но и служащие других структур, таких как ОВД и других силовых органов, лица, не относящихся к категории госслужащих, и граждане, временно находящиеся на этих территориях.
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Помимо этого, сохраняется судебный порядок признания безвестно отсутствующим и объявления умершим. При этом новый документ сокращает сроки: для безвестного отсутствия — полгода вместо года; для объявления умершим — такой же временной промежуток, если возникали обстоятельства, свидетельствующие о возможной гибели, или три месяца с момента вынесения решения суда о признании безвестно отсутствующим участника СВО, а также относящегося к указанным в законе категориям.
Документ, свидетельствующий о смерти, от правительства, можно получить, только если выдача медицинского свидетельства невозможна, и такая мера доступна только в отношении граждан — участников СВО или погибших во время провокаций на границе с новыми регионами.
Нормы этих законов обладают обратной силой, их могут применять к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.
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