https://ria.ru/20230414/status-1865455641.html

Путин подписал законы, упрощающие изменение статуса участников спецоперации

Путин подписал законы, упрощающие изменение статуса участников спецоперации - РИА Новости, 15.04.2023

Путин подписал законы, упрощающие изменение статуса участников спецоперации

Президент Владимир Путин подписал законы, которые упрощают изменение статуса участников СВО. Об этом следует из документов на интернет-портале правовой... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-14T19:57

2023-04-14T19:57

2023-04-15T00:39

специальная военная операция на украине

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владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал законы, которые упрощают изменение статуса участников СВО. Об этом следует из документов на интернет-портале правовой информации.Так, предлагается в более сжатые сроки признавать военных безвестно отсутствующими и объявлять гражданина умершим.Если в течение полугода информация о месте пребывания солдата отсутствует, а командиры или сослуживцы при этом не могут подтвердить, что стали непосредственными свидетелями его гибели, то этого гражданина в судебном порядке могут признать безвестно отсутствующим.После завершения необходимой процедуры появится возможность принять меры, нацеленные на сохранность его имущества, а также за счет него обеспечивать содержание иждивенцев.Процедура по признанию гражданина умершим также упростится. Так, если произошли события, позволяющие предполагать гибель, например, исчезновение в зоне активных боевых действий, в суд можно будет представить справку по форме, утвержденной властями. Тогда человека могут объявить умершим через полгода.Кроме того, внесены исправления в перечень лиц, на которых распространяется закон, регламентирующий признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. После принятия закона в эту категорию начали попадать не только военные, но и служащие других структур, таких как ОВД и других силовых органов, лица, не относящихся к категории госслужащих, и граждане, временно находящиеся на этих территориях.Помимо этого, сохраняется судебный порядок признания безвестно отсутствующим и объявления умершим. При этом новый документ сокращает сроки: для безвестного отсутствия — полгода вместо года; для объявления умершим — такой же временной промежуток, если возникали обстоятельства, свидетельствующие о возможной гибели, или три месяца с момента вынесения решения суда о признании безвестно отсутствующим участника СВО, а также относящегося к указанным в законе категориям.Документ, свидетельствующий о смерти, от правительства, можно получить, только если выдача медицинского свидетельства невозможна, и такая мера доступна только в отношении граждан — участников СВО или погибших во время провокаций на границе с новыми регионами.Нормы этих законов обладают обратной силой, их могут применять к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230414/reestr-1865470277.html

https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858772656.html

https://ria.ru/20230124/lgoty-1847204107.html

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общество, россия, владимир путин, госдума рф