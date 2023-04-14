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СМИ: в США предложили наказывать за халатность с секретными бумагами - РИА Новости, 14.04.2023
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11:13 14.04.2023 (обновлено: 15:52 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/ssha-1865255791.html
СМИ: в США предложили наказывать за халатность с секретными бумагами
СМИ: в США предложили наказывать за халатность с секретными бумагами - РИА Новости, 14.04.2023
СМИ: в США предложили наказывать за халатность с секретными бумагами
Члены американского конгресса предлагают урезать пенсии высокопоставленным чиновникам и президентам США, штрафовать и лишать допуска в случае неосторожного... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:13
2023-04-14T15:52
в мире
сша
дональд трамп
конгресс сша
джо байден
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Члены американского конгресса предлагают урезать пенсии высокопоставленным чиновникам и президентам США, штрафовать и лишать допуска в случае неосторожного обращения с секретными документами, сообщает телеканал CBS. Члены палаты представителей демократ Майк Куигли и республиканец Дарин Лахуд из штата Иллинойс заявили телеканалу, что нынешнее законодательство в США содержит пробелы относительно отношения к документам и подразумевает наказание только в случае уголовных нарушений. "Этому нет оправдания. Все, кто обращается с этими документами, знают, как важно их защищать. Они все проходили подготовку", - сказал Куигли. Второй конгрессмен отметил, что в рамках предложений штрафы за проблемы с документами могли бы достигать 500 тысяч долларов за каждый случай. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Ранее вопросы о законности хранения секретных документов возникали к бывшему президенту США Дональду Трампу. Спецпрокурор Джек Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде. Секретные материалы были найдены и у бывшего вице-президента Майка Пенса, который работал с Трампом, а также в двух домах и частном офисе действующего американского лидера Джо Байдена.
https://ria.ru/20230414/utechka-1865245713.html
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в мире, сша, дональд трамп, конгресс сша, джо байден, утечка материалов пентагона
В мире, США, Дональд Трамп, Конгресс США, Джо Байден, Утечка материалов Пентагона
СМИ: в США предложили наказывать за халатность с секретными бумагами

CBS: в конгрессе США предложили наказывать чиновников за халатность с секретными бумагами

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Члены американского конгресса предлагают урезать пенсии высокопоставленным чиновникам и президентам США, штрафовать и лишать допуска в случае неосторожного обращения с секретными документами, сообщает телеканал CBS.
Члены палаты представителей демократ Майк Куигли и республиканец Дарин Лахуд из штата Иллинойс заявили телеканалу, что нынешнее законодательство в США содержит пробелы относительно отношения к документам и подразумевает наказание только в случае уголовных нарушений.
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"Этому нет оправдания. Все, кто обращается с этими документами, знают, как важно их защищать. Они все проходили подготовку", - сказал Куигли.
Второй конгрессмен отметил, что в рамках предложений штрафы за проблемы с документами могли бы достигать 500 тысяч долларов за каждый случай.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Ранее вопросы о законности хранения секретных документов возникали к бывшему президенту США Дональду Трампу. Спецпрокурор Джек Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде. Секретные материалы были найдены и у бывшего вице-президента Майка Пенса, который работал с Трампом, а также в двух домах и частном офисе действующего американского лидера Джо Байдена.
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