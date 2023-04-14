https://ria.ru/20230414/spetsoperatsiya-1870200060.html

Участникам СВО отправят восемь автомобилей из Омской области

Участникам СВО отправят восемь автомобилей из Омской области - РИА Новости, 06.05.2023

Участникам СВО отправят восемь автомобилей из Омской области

Поезд с внедорожниками, грузовиками и пикапами для омичей-участников спецоперации готовится к отправке в Донбасс, рассказали в пресс-службе правительства Омской РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-14T07:27

2023-04-14T07:27

2023-05-06T17:29

специальная военная операция на украине

надежные люди

общество

донбасс

омская область

ржд

единая россия

общероссийский народный фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849427173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ad826c4956f93699a9fdf090b3f7b40.jpg

ОМСК, 14 апр - РИА Новости. Поезд с внедорожниками, грузовиками и пикапами для омичей-участников спецоперации готовится к отправке в Донбасс, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Восемь автомобилей из Омской области в Донбасс отправятся в рамках всероссийской акции "Автопоезд". Акция организована "Народным фронтом" совместно с РЖД и правительством региона. В приобретении дополнительного оборудования, комплектующих для автомобилей помогали представители бизнеса и простые омичи. "Омская область - один из первых регионов в стране, где начали отравлять гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. С августа прошлого года практически еженедельно грузы направляются в те подразделения, где служат воины-омичи. Где-то это пять человек, где-то взвод, рота, есть полки, полностью укомплектованные омичами. Поэтому и запрос на помощь растет. Мы начинаем лучше разбираться в потребностях. Передаем многое: от строительных материалов до бронированной техники", - рассказал заместитель председателя правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба. Активное участие в акции приняли жители сельских районов, горожане, пожилые люди и юные омичи, предприятия и организации, партия "Единая Россия", Общероссийский народный фронт. В декабре прошлого года только Омский муниципальный район отправил на Донбасс три полных фуры гуманитарного груза.

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html

донбасс

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

надежные люди, общество, донбасс, омская область, ржд, единая россия, общероссийский народный фронт