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Участникам СВО отправят восемь автомобилей из Омской области - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:27 14.04.2023 (обновлено: 17:29 06.05.2023)
https://ria.ru/20230414/spetsoperatsiya-1870200060.html
Участникам СВО отправят восемь автомобилей из Омской области
Участникам СВО отправят восемь автомобилей из Омской области - РИА Новости, 06.05.2023
Участникам СВО отправят восемь автомобилей из Омской области
Поезд с внедорожниками, грузовиками и пикапами для омичей-участников спецоперации готовится к отправке в Донбасс, рассказали в пресс-службе правительства Омской РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-14T07:27
2023-05-06T17:29
специальная военная операция на украине
надежные люди
общество
донбасс
омская область
ржд
единая россия
общероссийский народный фронт
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ОМСК, 14 апр - РИА Новости. Поезд с внедорожниками, грузовиками и пикапами для омичей-участников спецоперации готовится к отправке в Донбасс, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Восемь автомобилей из Омской области в Донбасс отправятся в рамках всероссийской акции "Автопоезд". Акция организована "Народным фронтом" совместно с РЖД и правительством региона. В приобретении дополнительного оборудования, комплектующих для автомобилей помогали представители бизнеса и простые омичи. "Омская область - один из первых регионов в стране, где начали отравлять гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. С августа прошлого года практически еженедельно грузы направляются в те подразделения, где служат воины-омичи. Где-то это пять человек, где-то взвод, рота, есть полки, полностью укомплектованные омичами. Поэтому и запрос на помощь растет. Мы начинаем лучше разбираться в потребностях. Передаем многое: от строительных материалов до бронированной техники", - рассказал заместитель председателя правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба. Активное участие в акции приняли жители сельских районов, горожане, пожилые люди и юные омичи, предприятия и организации, партия "Единая Россия", Общероссийский народный фронт. В декабре прошлого года только Омский муниципальный район отправил на Донбасс три полных фуры гуманитарного груза.
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надежные люди, общество, донбасс, омская область, ржд, единая россия, общероссийский народный фронт
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Общество, Донбасс, Омская область, РЖД, Единая Россия, Общероссийский народный фронт
Участникам СВО отправят восемь автомобилей из Омской области

Участникам СВО в рамках акции Автопоезд отправят восемь автомобилей из Омской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в зоне СВО
Военнослужащие РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащие РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ОМСК, 14 апр - РИА Новости. Поезд с внедорожниками, грузовиками и пикапами для омичей-участников спецоперации готовится к отправке в Донбасс, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Восемь автомобилей из Омской области в Донбасс отправятся в рамках всероссийской акции "Автопоезд". Акция организована "Народным фронтом" совместно с РЖД и правительством региона. В приобретении дополнительного оборудования, комплектующих для автомобилей помогали представители бизнеса и простые омичи.
"Омская область - один из первых регионов в стране, где начали отравлять гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. С августа прошлого года практически еженедельно грузы направляются в те подразделения, где служат воины-омичи. Где-то это пять человек, где-то взвод, рота, есть полки, полностью укомплектованные омичами. Поэтому и запрос на помощь растет. Мы начинаем лучше разбираться в потребностях. Передаем многое: от строительных материалов до бронированной техники", - рассказал заместитель председателя правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба.
Активное участие в акции приняли жители сельских районов, горожане, пожилые люди и юные омичи, предприятия и организации, партия "Единая Россия", Общероссийский народный фронт. В декабре прошлого года только Омский муниципальный район отправил на Донбасс три полных фуры гуманитарного груза.
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Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиОбществоДонбассОмская областьРЖДЕдиная РоссияОбщероссийский народный фронт
 
 
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