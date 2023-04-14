https://ria.ru/20230414/spetsoperatsiya-1865352825.html
Киев потерял 340 военных на Донецком направлении
Киев потерял 340 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 14.04.2023
Киев потерял 340 военных на Донецком направлении
Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 340 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:11
2023-04-14T15:11
2023-04-14T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:2225:1252_1920x0_80_0_0_13795d0743a5b7a81d02186522511092.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 340 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в Минобороны.
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:1931:1448_1920x0_80_0_0_45715a8ba0ea7018b07064478cb424aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Безопасность
Киев потерял 340 военных на Донецком направлении
Минобороны: Киев потерял 340 военных и технику на Донецком направлении