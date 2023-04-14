Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял 340 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 14.04.2023 (обновлено: 15:20 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/spetsoperatsiya-1865352825.html
Киев потерял 340 военных на Донецком направлении
Киев потерял 340 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 14.04.2023
Киев потерял 340 военных на Донецком направлении
Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 340 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:11
2023-04-14T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:2225:1252_1920x0_80_0_0_13795d0743a5b7a81d02186522511092.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 340 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в Минобороны.
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:1931:1448_1920x0_80_0_0_45715a8ba0ea7018b07064478cb424aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Безопасность
Киев потерял 340 военных на Донецком направлении

Минобороны: Киев потерял 340 военных и технику на Донецком направлении

© AP Photo / LibkosУкраинский танк
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 340 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 апреля, 16:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала