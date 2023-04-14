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Киев потерял 340 военных на Донецком направлении

Киев потерял 340 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 14.04.2023

Киев потерял 340 военных на Донецком направлении

Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 340 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:11

2023-04-14T15:11

2023-04-14T15:20

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Киев на Донецком направлении за сутки потерял до 340 военных, одну боевую машину пехоты, шесть бронемашин и гаубицу, сообщили в сводке Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 340 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в Минобороны.

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в мире, киев, россия, украина, безопасность