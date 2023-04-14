https://ria.ru/20230414/spetsoperatsiya-1865291248.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.04.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.04.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:47

2023-04-14T16:47

2023-04-14T16:47

инфографика

спецоперация

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 апреля 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли поражение соединениям ВСУ на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Продолжаются бои за Артемовск. Отряды ЧВК "Вагнер" штурмуют кварталы в западных районах города, подразделения ВДВ поддерживают их на флангах и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы.Ликвидированы 93 артиллерийский расчета, 136 районов скопления живой силы и техники, склад с боеприпасами. Пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО перехватили шесть беспилотников и шесть реактивных снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 407 самолетов, 228 вертолетов, 3753 беспилотника, 415 зенитных ракетных комплексов, 1084 реактивных системы залпового огня, 8672 танка и других бронемашин, 4584 орудия полевой артиллерии и 9504 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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