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Путин предложил Совбезу рассмотреть вопросы информационной безопасности - РИА Новости, 14.04.2023
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13:18 14.04.2023 (обновлено: 13:32 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/sovbez-1865308331.html
Путин предложил Совбезу рассмотреть вопросы информационной безопасности
Путин предложил Совбезу рассмотреть вопросы информационной безопасности - РИА Новости, 14.04.2023
Путин предложил Совбезу рассмотреть вопросы информационной безопасности
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил рассмотреть вопросы информационной безопасности страны. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:18
2023-04-14T13:32
россия
владимир путин
совет безопасности рф
политика
информационная безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил рассмотреть вопросы информационной безопасности страны.Накануне ФСБ сообщила, что с начала 2022 года зафиксирована более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременно принятые меры позволили предотвратить негативные последствия от кибератак, отмечала спецслужба.Также ФСБ сообщила, что имеются данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России. Сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия, подчеркивала ФСБ. Причем США, пытаясь скрыть причастность к кибератакам на РФ, выставляют их автором украинскую хакерскую группировку IT Army of Ukraine, совершившую тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы, отмечала ФСБ.По данным ФСБ, кибератаки разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона во взаимодействии с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan - США, RedHack - Турция, GNG - Грузия, Squad 303 - Польша и другие) хакерскими группировками.
https://radiosputnik.ria.ru/20230322/informatsionnaya-ataka-1859720223.html
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россия, владимир путин, совет безопасности рф, политика, информационная безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Политика, Информационная безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин предложил Совбезу рассмотреть вопросы информационной безопасности

Путин на совещании с Совбезом предложил рассмотреть вопросы информационной безопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил рассмотреть вопросы информационной безопасности страны.
«
"В нашей повестке дня сегодня вопрос важный, а в условиях сегодняшнего дня - чрезвычайно важный. Речь идет об информационной безопасности России", - сказал он в начале совещания.
Накануне ФСБ сообщила, что с начала 2022 года зафиксирована более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременно принятые меры позволили предотвратить негативные последствия от кибератак, отмечала спецслужба.
Также ФСБ сообщила, что имеются данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России. Сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия, подчеркивала ФСБ. Причем США, пытаясь скрыть причастность к кибератакам на РФ, выставляют их автором украинскую хакерскую группировку IT Army of Ukraine, совершившую тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы, отмечала ФСБ.
По данным ФСБ, кибератаки разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона во взаимодействии с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan - США, RedHack - Турция, GNG - Грузия, Squad 303 - Польша и другие) хакерскими группировками.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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РоссияВладимир ПутинСовет Безопасности РФПолитикаИнформационная безопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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