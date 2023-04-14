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Украинский суд открыл новое дело из-за Харьковских соглашений 2010 года - РИА Новости, 14.04.2023
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12:37 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/soglasheniya-1865284709.html
Украинский суд открыл новое дело из-за Харьковских соглашений 2010 года
Украинский суд открыл новое дело из-за Харьковских соглашений 2010 года - РИА Новости, 14.04.2023
Украинский суд открыл новое дело из-за Харьковских соглашений 2010 года
Конституционный суд Украины открыл дело о соответствии конституции "Харьковских соглашений" 2010 года с Россией, предусматривающих продление пребывания... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:37
2023-04-14T12:37
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конституционный суд украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Конституционный суд Украины открыл дело о соответствии конституции "Харьковских соглашений" 2010 года с Россией, предусматривающих продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, сообщили в пятницу в суде. "Конституционный суд Украины открыл производство по делу о конституционности соглашения между Украины и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2020 года", - говорится в сообщении в социальной сети. Как отмечается в сообщении, производство было открыто после обращения 49 депутатов Верховной рады, которые хотели проверить соглашение на его соответствие конституции страны. В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов. В марте 2023 года в Верховную Раду внесли законопроект о люстрации депутатов, голосовавших за ратификацию соглашений.
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в мире, украина, харьков, конституционный суд украины, россия
В мире, Украина, Харьков, Конституционный суд Украины, Россия
Украинский суд открыл новое дело из-за Харьковских соглашений 2010 года

Украинский суд открыл дело о соответствии конституции Харьковских соглашений 2010 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Конституционный суд Украины открыл дело о соответствии конституции "Харьковских соглашений" 2010 года с Россией, предусматривающих продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, сообщили в пятницу в суде.
"Конституционный суд Украины открыл производство по делу о конституционности соглашения между Украины и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2020 года", - говорится в сообщении в социальной сети. Как отмечается в сообщении, производство было открыто после обращения 49 депутатов Верховной рады, которые хотели проверить соглашение на его соответствие конституции страны.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов. В марте 2023 года в Верховную Раду внесли законопроект о люстрации депутатов, голосовавших за ратификацию соглашений.
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