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Украинский суд открыл новое дело из-за Харьковских соглашений 2010 года

Украинский суд открыл новое дело из-за Харьковских соглашений 2010 года - РИА Новости, 14.04.2023

Украинский суд открыл новое дело из-за Харьковских соглашений 2010 года

Конституционный суд Украины открыл дело о соответствии конституции "Харьковских соглашений" 2010 года с Россией, предусматривающих продление пребывания... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:37

2023-04-14T12:37

2023-04-14T12:37

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Конституционный суд Украины открыл дело о соответствии конституции "Харьковских соглашений" 2010 года с Россией, предусматривающих продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, сообщили в пятницу в суде. "Конституционный суд Украины открыл производство по делу о конституционности соглашения между Украины и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2020 года", - говорится в сообщении в социальной сети. Как отмечается в сообщении, производство было открыто после обращения 49 депутатов Верховной рады, которые хотели проверить соглашение на его соответствие конституции страны. В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение, решение поддержали 236 депутатов. В марте 2023 года в Верховную Раду внесли законопроект о люстрации депутатов, голосовавших за ратификацию соглашений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, харьков, конституционный суд украины, россия