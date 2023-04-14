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Новосибирск в пятницу накрыл снегопад - РИА Новости, 14.04.2023
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12:36 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/snegopad-1865284227.html
Новосибирск в пятницу накрыл снегопад
Новосибирск в пятницу накрыл снегопад - РИА Новости, 14.04.2023
Новосибирск в пятницу накрыл снегопад
Снегопад днем в пятницу неприятно удивил заждавшихся теплых весенних дней жителей Новосибирской области, синоптики не обещают тепла до середины следующей... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:36
2023-04-14T12:36
новосибирск
западная сибирь
новосибирская область
общество
погода
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НОВОСИБИРСК, 14 апр - РИА Новости. Снегопад днем в пятницу неприятно удивил заждавшихся теплых весенних дней жителей Новосибирской области, синоптики не обещают тепла до середины следующей недели. Утром в пятницу в Новосибирске наблюдался дождь, однако ближе к обеду после понижения температуры воздуха в регион на пару часов пришел снегопад, который вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Ранее синоптики сообщали, что апрель в регионах Западной Сибири в этом году впервые за последние 16 лет по температуре ожидается около и ниже нормы. "Сегодня у нас отмечается прохождение спаренной системы холодных фронтов, что проявилось в выпадении значительных осадков в виде мокрого снега и снега. За этим фронтом к нам приходит более холодная воздушная масса с отрицательными температурами воздуха", - рассказала РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова. Она пояснила, что после прохождения фронта в регион на смену относительно теплому воздуху заходит более холодная воздушная масса из районов Карского моря с минусовыми температурами. "В принципе, ничего необычного в том, что холод еще задерживается у нас, нет. Но мы привыкли, что апрель после марта теплый, а тут пока процессы имеют северно-западную тенденцию, поэтому после кратковременного тепла вновь приходят холодные воздушные массы из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Основное направление потоков - север-северо-запад", - рассказала специалист. По словам синоптика, южные регионы Западной Сибири в ближайшее время попадут в тыловую часть мощного антициклона, который располагается на северо-западе европейской части территории России. Это значит, что в ближайшие минимум три дня ночные температуры воздуха будут отрицательными. "Погода будет преимущественно без осадков. В дневные часы, несмотря на то, что температурный фон низкий, воздух будет прогреваться за счет солнца, поэтому температуры будут слабоположительными – плюс два-три градуса, около ноля. Такой фон будет практически до следующей среды", - рассказала Кичанова, уточнив, что со следующего четверга в регион зайдет более теплая воздушная масса, а выходные 22-23 апреля будут по-настоящему весенними.
https://ria.ru/20230410/zabaykale-1864139565.html
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новосибирск, западная сибирь, новосибирская область, общество, погода
Новосибирск, Западная Сибирь, Новосибирская область, Общество, Погода
Новосибирск в пятницу накрыл снегопад

Новосибирск днем в пятницу накрыл весенний снегопад

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка идет по улице во время апрельского снегопада в Новосибирске
Девушка идет по улице во время апрельского снегопада в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка идет по улице во время апрельского снегопада в Новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 14 апр - РИА Новости. Снегопад днем в пятницу неприятно удивил заждавшихся теплых весенних дней жителей Новосибирской области, синоптики не обещают тепла до середины следующей недели.
Утром в пятницу в Новосибирске наблюдался дождь, однако ближе к обеду после понижения температуры воздуха в регион на пару часов пришел снегопад, который вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Ранее синоптики сообщали, что апрель в регионах Западной Сибири в этом году впервые за последние 16 лет по температуре ожидается около и ниже нормы.
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"Сегодня у нас отмечается прохождение спаренной системы холодных фронтов, что проявилось в выпадении значительных осадков в виде мокрого снега и снега. За этим фронтом к нам приходит более холодная воздушная масса с отрицательными температурами воздуха", - рассказала РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
Она пояснила, что после прохождения фронта в регион на смену относительно теплому воздуху заходит более холодная воздушная масса из районов Карского моря с минусовыми температурами.
"В принципе, ничего необычного в том, что холод еще задерживается у нас, нет. Но мы привыкли, что апрель после марта теплый, а тут пока процессы имеют северно-западную тенденцию, поэтому после кратковременного тепла вновь приходят холодные воздушные массы из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Основное направление потоков - север-северо-запад", - рассказала специалист.
По словам синоптика, южные регионы Западной Сибири в ближайшее время попадут в тыловую часть мощного антициклона, который располагается на северо-западе европейской части территории России. Это значит, что в ближайшие минимум три дня ночные температуры воздуха будут отрицательными.
"Погода будет преимущественно без осадков. В дневные часы, несмотря на то, что температурный фон низкий, воздух будет прогреваться за счет солнца, поэтому температуры будут слабоположительными – плюс два-три градуса, около ноля. Такой фон будет практически до следующей среды", - рассказала Кичанова, уточнив, что со следующего четверга в регион зайдет более теплая воздушная масса, а выходные 22-23 апреля будут по-настоящему весенними.
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