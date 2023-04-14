https://ria.ru/20230414/snegopad-1865284227.html

Новосибирск в пятницу накрыл снегопад

Новосибирск в пятницу накрыл снегопад - РИА Новости, 14.04.2023

Новосибирск в пятницу накрыл снегопад

Снегопад днем в пятницу неприятно удивил заждавшихся теплых весенних дней жителей Новосибирской области, синоптики не обещают тепла до середины следующей... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:36

2023-04-14T12:36

2023-04-14T12:36

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 14 апр - РИА Новости. Снегопад днем в пятницу неприятно удивил заждавшихся теплых весенних дней жителей Новосибирской области, синоптики не обещают тепла до середины следующей недели. Утром в пятницу в Новосибирске наблюдался дождь, однако ближе к обеду после понижения температуры воздуха в регион на пару часов пришел снегопад, который вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Ранее синоптики сообщали, что апрель в регионах Западной Сибири в этом году впервые за последние 16 лет по температуре ожидается около и ниже нормы. "Сегодня у нас отмечается прохождение спаренной системы холодных фронтов, что проявилось в выпадении значительных осадков в виде мокрого снега и снега. За этим фронтом к нам приходит более холодная воздушная масса с отрицательными температурами воздуха", - рассказала РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова. Она пояснила, что после прохождения фронта в регион на смену относительно теплому воздуху заходит более холодная воздушная масса из районов Карского моря с минусовыми температурами. "В принципе, ничего необычного в том, что холод еще задерживается у нас, нет. Но мы привыкли, что апрель после марта теплый, а тут пока процессы имеют северно-западную тенденцию, поэтому после кратковременного тепла вновь приходят холодные воздушные массы из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Основное направление потоков - север-северо-запад", - рассказала специалист. По словам синоптика, южные регионы Западной Сибири в ближайшее время попадут в тыловую часть мощного антициклона, который располагается на северо-западе европейской части территории России. Это значит, что в ближайшие минимум три дня ночные температуры воздуха будут отрицательными. "Погода будет преимущественно без осадков. В дневные часы, несмотря на то, что температурный фон низкий, воздух будет прогреваться за счет солнца, поэтому температуры будут слабоположительными – плюс два-три градуса, около ноля. Такой фон будет практически до следующей среды", - рассказала Кичанова, уточнив, что со следующего четверга в регион зайдет более теплая воздушная масса, а выходные 22-23 апреля будут по-настоящему весенними.

https://ria.ru/20230410/zabaykale-1864139565.html

https://ria.ru/20230406/sneg-1863389883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новосибирск, западная сибирь, новосибирская область, общество, погода