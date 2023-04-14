https://ria.ru/20230414/snayper-1865209265.html

Российский боец ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ

Российский боец ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023

Российский боец ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ

Российский снайпер из 12-миллиметровой снайперской винтовки ликвидировал украинских корректировщика огня и снайпера на херсонском направлении, рассказал РИА... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T05:18

2023-04-14T05:18

2023-04-14T05:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 апр – РИА Новости. Российский снайпер из 12-миллиметровой снайперской винтовки ликвидировал украинских корректировщика огня и снайпера на херсонском направлении, рассказал РИА Новости офицер расположенного на передовой линии добровольческого батальона "Сокол" с позывным "Бык". "Из последних позиций – мы убрали корректировщика-наблюдателя, был подавлен снайпер. Об этом было доложено в штаб", - сказал офицер. Он показал оружие, из которого были ликвидированы украинские военные – снайперский комплекс 6С8 (12,7 миллиметра), который позволяет подавлять цели противника на расстоянии до полутора километров. Винтовка в неснаряженном виде весит 12,5 килограммов, по словам офицера, она достаточно тяжелая, при этом снайперу с ней приходится в случае необходимости быстро перемещаться. Сам снайпер рассказал, что участвует в спецоперации с мая 2022 года, участвовал в боевых действиях еще на изюмском направлении. Сначала воевал в отряде "Барс", затем перешел в батальон "Сокол". Ранее другой боец этого же батальона со ссылкой на данные радиоперехвата рассказал РИА Новости, что украинские войска используют как снайперов биатлонисток из женской команды.

https://ria.ru/20230414/raketchiki-1865209103.html

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безопасность, россия, херсонская область