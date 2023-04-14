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Российский боец ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ
Российский боец ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023
Российский боец ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ
Российский снайпер из 12-миллиметровой снайперской винтовки ликвидировал украинских корректировщика огня и снайпера на херсонском направлении, рассказал РИА... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T05:18
2023-04-14T05:18
2023-04-14T05:18
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 апр – РИА Новости. Российский снайпер из 12-миллиметровой снайперской винтовки ликвидировал украинских корректировщика огня и снайпера на херсонском направлении, рассказал РИА Новости офицер расположенного на передовой линии добровольческого батальона "Сокол" с позывным "Бык". "Из последних позиций – мы убрали корректировщика-наблюдателя, был подавлен снайпер. Об этом было доложено в штаб", - сказал офицер. Он показал оружие, из которого были ликвидированы украинские военные – снайперский комплекс 6С8 (12,7 миллиметра), который позволяет подавлять цели противника на расстоянии до полутора километров. Винтовка в неснаряженном виде весит 12,5 килограммов, по словам офицера, она достаточно тяжелая, при этом снайперу с ней приходится в случае необходимости быстро перемещаться. Сам снайпер рассказал, что участвует в спецоперации с мая 2022 года, участвовал в боевых действиях еще на изюмском направлении. Сначала воевал в отряде "Барс", затем перешел в батальон "Сокол". Ранее другой боец этого же батальона со ссылкой на данные радиоперехвата рассказал РИА Новости, что украинские войска используют как снайперов биатлонисток из женской команды.
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безопасность, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область
Российский боец ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ
Российский боец ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ на Херсонском направлении
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 апр – РИА Новости. Российский снайпер из 12-миллиметровой снайперской винтовки ликвидировал украинских корректировщика огня и снайпера на херсонском направлении, рассказал РИА Новости офицер расположенного на передовой линии добровольческого батальона "Сокол" с позывным "Бык".
"Из последних позиций – мы убрали корректировщика-наблюдателя, был подавлен снайпер. Об этом было доложено в штаб", - сказал офицер.
Он показал оружие, из которого были ликвидированы украинские военные – снайперский комплекс 6С8 (12,7 миллиметра), который позволяет подавлять цели противника на расстоянии до полутора километров. Винтовка в неснаряженном виде весит 12,5 килограммов, по словам офицера, она достаточно тяжелая, при этом снайперу с ней приходится в случае необходимости быстро перемещаться.
«
"Иногда приходится ему по моей команде за ночь менять позицию в радиусе 150 метров. И порой это и три, и шесть раз бывает", - сказал "Бык".
Сам снайпер рассказал, что участвует в спецоперации с мая 2022 года, участвовал в боевых действиях еще на изюмском направлении. Сначала воевал в отряде "Барс", затем перешел в батальон "Сокол".
Ранее другой боец этого же батальона со ссылкой на данные радиоперехвата рассказал РИА Новости, что украинские войска используют как снайперов биатлонисток из женской команды.
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