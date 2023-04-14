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Военные священники буду проводить пасхальную службу в воинских частях

Военные священники буду проводить пасхальную службу в воинских частях - РИА Новости, 14.04.2023

Военные священники буду проводить пасхальную службу в воинских частях

Военные священники буду проводить пасхальную службу в воинских частях, в церквях ДНР пасхальная служба пройдет в обычное время, рассказал РИА Новости инок... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T22:55

2023-04-14T22:55

2023-04-14T23:32

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ДОНЕЦК 14 апр - РИА Новости. Военные священники буду проводить пасхальную службу в воинских частях, в церквях ДНР пасхальная служба пройдет в обычное время, рассказал РИА Новости инок Киприан Бурков, насельник Высоко-Петровского монастыря. "Здесь проводятся службы духовенством, которое здесь местное, проводится, насколько мне известно, как обычно: в 12 часов ночи начинается пасхальная служба. Наши военные священники тоже будут здесь проводить в двух храмах ночную службу. Там, где возможно в войсках, наши батюшки будут проводить службу", - сказал собеседник агентства.Батюшки освятили пасхальные куличи и передали их военнослужащим на передовую. "У нас возможности ограничены ввиду боевых действий, поэтому мы будем развозить куличи для военнослужащих по воинским частям, будем проводить молебны там, где это будет возможно. Боевая обстановка… не позволяет в полной мере принести пасхальную радость, которую хотелось бы принести нашим ребятам, которые защищают наше отечество", - объяснил монах.

https://ria.ru/20230414/krashenki-1865349610.html

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донецкая народная республика, русская православная церковь, религия, россия, пасха