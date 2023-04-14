https://ria.ru/20230414/sluzhba-1865477955.html
Военные священники буду проводить пасхальную службу в воинских частях
Военные священники буду проводить пасхальную службу в воинских частях - РИА Новости, 14.04.2023
Военные священники буду проводить пасхальную службу в воинских частях
Военные священники буду проводить пасхальную службу в воинских частях, в церквях ДНР пасхальная служба пройдет в обычное время, рассказал РИА Новости инок... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T22:55
2023-04-14T22:55
2023-04-14T23:32
религия
донецкая народная республика
русская православная церковь
религия
россия
пасха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844215561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db9894c4fcdb74fd4b16bd1c7fc98a43.jpg
ДОНЕЦК 14 апр - РИА Новости. Военные священники буду проводить пасхальную службу в воинских частях, в церквях ДНР пасхальная служба пройдет в обычное время, рассказал РИА Новости инок Киприан Бурков, насельник Высоко-Петровского монастыря. "Здесь проводятся службы духовенством, которое здесь местное, проводится, насколько мне известно, как обычно: в 12 часов ночи начинается пасхальная служба. Наши военные священники тоже будут здесь проводить в двух храмах ночную службу. Там, где возможно в войсках, наши батюшки будут проводить службу", - сказал собеседник агентства.Батюшки освятили пасхальные куличи и передали их военнослужащим на передовую. "У нас возможности ограничены ввиду боевых действий, поэтому мы будем развозить куличи для военнослужащих по воинским частям, будем проводить молебны там, где это будет возможно. Боевая обстановка… не позволяет в полной мере принести пасхальную радость, которую хотелось бы принести нашим ребятам, которые защищают наше отечество", - объяснил монах.
https://ria.ru/20230414/krashenki-1865349610.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844215561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01733615b5791600783b59b09d30d161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, русская православная церковь, религия, россия, пасха
Религия, Донецкая Народная Республика, Русская православная церковь, Религия, Россия, Пасха
Военные священники буду проводить пасхальную службу в воинских частях
Инок Бурков заявил, что военные священники проведут пасхальные службы в воинских частях
ДОНЕЦК 14 апр - РИА Новости. Военные священники буду проводить пасхальную службу в воинских частях, в церквях ДНР пасхальная служба пройдет в обычное время, рассказал РИА Новости инок Киприан Бурков, насельник Высоко-Петровского монастыря.
"Здесь проводятся службы духовенством, которое здесь местное, проводится, насколько мне известно, как обычно: в 12 часов ночи начинается пасхальная служба. Наши военные священники тоже будут здесь проводить в двух храмах ночную службу. Там, где возможно в войсках, наши батюшки будут проводить службу", - сказал собеседник агентства.
Батюшки освятили пасхальные куличи и передали их военнослужащим на передовую.
"У нас возможности ограничены ввиду боевых действий, поэтому мы будем развозить куличи для военнослужащих по воинским частям, будем проводить молебны там, где это будет возможно. Боевая обстановка… не позволяет в полной мере принести пасхальную радость, которую хотелось бы принести нашим ребятам, которые защищают наше отечество", - объяснил монах.
Как покрасить яйца на Пасху в вине: пошаговая инструкция