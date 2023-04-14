Приамурье направит 850 миллионов рублей на капремонт и благоустройство школ
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе
Шпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апр – РИА Новости. Приамурье направит 850 миллионов рублей на капитальный ремонт школ, замену окон и благоустройство пришкольных территорий, сообщает правительство Амурской области.
Как сообщил на заседании в областном правительстве губернатор региона Василий Орлов, общий объём финансирования по нацпроекту "Образование" в этом году составит 1,4 миллиарда рублей.
"Это значительная помощь региону. Из областного бюджета на ремонты и оснащение амурских школ и детских садов выделим еще около 850 миллионов. На эти деньги планируем провести капитальный ремонт пяти школ, еще в 28 школах и детсадах заменить окна, благоустроить пришкольные территории в 24 школах области", - рассказал Орлов.
До конца года завершатся капремонты школьных стадионов в Благовещенске и Верхнезейске, а также будет разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта зданий 26 школ. В 19 муниципалитетах откроются 22 современных школьных кафе.
Деньги на ремонты и оснащение объектов образования уже получили все муниципальные образования. В ряде из них работы уже стартовали. Однако некоторые до сих пор не заключили контракты с подрядчиками. Губернатор поручил ускорить этот процесс.