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Приамурье направит 850 миллионов рублей на капремонт и благоустройство школ - РИА Новости, 14.04.2023
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Амурская область
 
11:30 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/shkoly-1865260204.html
Приамурье направит 850 миллионов рублей на капремонт и благоустройство школ
Приамурье направит 850 миллионов рублей на капремонт и благоустройство школ - РИА Новости, 14.04.2023
Приамурье направит 850 миллионов рублей на капремонт и благоустройство школ
Приамурье направит 850 миллионов рублей на капитальный ремонт школ, замену окон и благоустройство пришкольных территорий, сообщает правительство Амурской... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:30
2023-04-14T11:30
амурская область
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
школы
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апр – РИА Новости. Приамурье направит 850 миллионов рублей на капитальный ремонт школ, замену окон и благоустройство пришкольных территорий, сообщает правительство Амурской области. Как сообщил на заседании в областном правительстве губернатор региона Василий Орлов, общий объём финансирования по нацпроекту "Образование" в этом году составит 1,4 миллиарда рублей. "Это значительная помощь региону. Из областного бюджета на ремонты и оснащение амурских школ и детских садов выделим еще около 850 миллионов. На эти деньги планируем провести капитальный ремонт пяти школ, еще в 28 школах и детсадах заменить окна, благоустроить пришкольные территории в 24 школах области", - рассказал Орлов. До конца года завершатся капремонты школьных стадионов в Благовещенске и Верхнезейске, а также будет разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта зданий 26 школ. В 19 муниципалитетах откроются 22 современных школьных кафе. Деньги на ремонты и оснащение объектов образования уже получили все муниципальные образования. В ряде из них работы уже стартовали. Однако некоторые до сих пор не заключили контракты с подрядчиками. Губернатор поручил ускорить этот процесс.
https://ria.ru/20230413/sportkompleks-1864954096.html
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амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), школы, россия
Амурская область, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Школы, Россия

Приамурье направит 850 миллионов рублей на капремонт и благоустройство школ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе
Шпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Шпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апр – РИА Новости. Приамурье направит 850 миллионов рублей на капитальный ремонт школ, замену окон и благоустройство пришкольных территорий, сообщает правительство Амурской области.
Как сообщил на заседании в областном правительстве губернатор региона Василий Орлов, общий объём финансирования по нацпроекту "Образование" в этом году составит 1,4 миллиарда рублей.
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"Это значительная помощь региону. Из областного бюджета на ремонты и оснащение амурских школ и детских садов выделим еще около 850 миллионов. На эти деньги планируем провести капитальный ремонт пяти школ, еще в 28 школах и детсадах заменить окна, благоустроить пришкольные территории в 24 школах области", - рассказал Орлов.
До конца года завершатся капремонты школьных стадионов в Благовещенске и Верхнезейске, а также будет разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта зданий 26 школ. В 19 муниципалитетах откроются 22 современных школьных кафе.
Деньги на ремонты и оснащение объектов образования уже получили все муниципальные образования. В ряде из них работы уже стартовали. Однако некоторые до сих пор не заключили контракты с подрядчиками. Губернатор поручил ускорить этот процесс.
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