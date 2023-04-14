https://ria.ru/20230414/shkola-1865283595.html
Адвокат рассказал о насилии в школе на Урале, откуда сбежал мальчик
Адвокат рассказал о насилии в школе на Урале, откуда сбежал мальчик - РИА Новости, 14.04.2023
Адвокат рассказал о насилии в школе на Урале, откуда сбежал мальчик
Адвокат Георгий Краснов, представляющий семью мальчика, сбежавшего из спецшколы в Екатеринбурге, где совершалось физическое и сексуальное насилие над детьми,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:34
2023-04-14T12:34
2023-04-14T12:35
происшествия
урал
игорь мороков
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Адвокат Георгий Краснов, представляющий семью мальчика, сбежавшего из спецшколы в Екатеринбурге, где совершалось физическое и сексуальное насилие над детьми, рассказал РИА Новости о жестоких порядках в учреждении и "судах", происходивших над провинившимися. Ранее местные СМИ написали, что подросток сбежал из спецшколы №124 в уральской столице якобы из-за того, что старшие воспитанники под руководством одного из преподавателей наказывают провинившихся учеников, в том числе путем физического и сексуального насилия. Это учреждение закрытого типа, подростки попадают сюда по решению суда. "История началась с того, что в прошлую пятницу из школы №124 окончательно сбежал 13-летний парень. На выходных мать с ним поговорила, и они обратились за помощью в СМИ и к адвокатам. Он рассказал о том, что там происходит с детьми, о насилии, в том числе и сексуальном. Если мы говорим о ситуации, которую он видел глазами, то таких было много, а если мы говорим о той истории, которая расследуется, то это имело место быть в сентябре-октябре 2022 года с другим мальчиком 12 лет", – сказал Краснов. Собеседник пояснил, что насиловали воспитанника двое 15-летних подростков и якобы пострадавший уже допрошен и подтверждает этот факт. Со слов юриста, Следственный комитет возбудил уголовное дело, один фигурант задержан, второй сбежал из спецшколы. В региональном управлении СК РФ от комментариев по инциденту воздержались в интересах следствия. Краснов уточнил, что его подзащитный – мальчик, в отношении которого не совершались действия сексуального характера, он не жертва, а только свидетель. Мальчик присутствовал на осеннем "суде", а недавно ему тоже стали угрожать – после того, как его первый побег не удался. Как сообщили агентству в министерстве образования и молодежной политики региона, после информации о насилии над воспитанниками в спецшколе Екатеринбурга директора учреждения отстранили от обязанностей. Детский омбудсмен в регионе Игорь Мороков заявил РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам ребенка подключился к проверке информации.
https://ria.ru/20230329/iznasilovaie-1861499219.html
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происшествия, урал, игорь мороков, екатеринбург
Происшествия, Урал, Игорь Мороков, Екатеринбург
Адвокат рассказал о насилии в школе на Урале, откуда сбежал мальчик
Адвокат Краснов рассказал о насилии в спецшколе Екатеринбурга, откуда сбежал мальчик
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Адвокат Георгий Краснов, представляющий семью мальчика, сбежавшего из спецшколы в Екатеринбурге, где совершалось физическое и сексуальное насилие над детьми, рассказал РИА Новости о жестоких порядках в учреждении и "судах", происходивших над провинившимися.
Ранее местные СМИ написали, что подросток сбежал из спецшколы №124 в уральской столице якобы из-за того, что старшие воспитанники под руководством одного из преподавателей наказывают провинившихся учеников, в том числе путем физического и сексуального насилия. Это учреждение закрытого типа, подростки попадают сюда по решению суда.
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"История началась с того, что в прошлую пятницу из школы №124 окончательно сбежал 13-летний парень. На выходных мать с ним поговорила, и они обратились за помощью в СМИ и к адвокатам. Он рассказал о том, что там происходит с детьми, о насилии, в том числе и сексуальном. Если мы говорим о ситуации, которую он видел глазами, то таких было много, а если мы говорим о той истории, которая расследуется, то это имело место быть в сентябре-октябре 2022 года с другим мальчиком 12 лет", – сказал Краснов.
«
"Конкретный пример, там есть воспитатель, ему больше 70 лет, он обучал детей буквально зоновским порядкам, говорил им, кто такие опущенные и что значит "зачуханить". Это прямо цитаты детей. Там практиковались товарищеские суды, где на голосование выносилось, как наказать человека. И на одном из таких собраний в конце сентября был поднят вопрос, кто за то, чтобы "зачуханить" одного мальчика за вранье. После чего воспитатель, удовлетворившись решением, удалился, а дети исполнили наказание. "Зачуханить" по их понятиям – это совершить насильственный оральный половой акт", – добавил он.
Собеседник пояснил, что насиловали воспитанника двое 15-летних подростков и якобы пострадавший уже допрошен и подтверждает этот факт. Со слов юриста, Следственный комитет возбудил уголовное дело, один фигурант задержан, второй сбежал из спецшколы.
В региональном управлении СК РФ от комментариев по инциденту воздержались в интересах следствия.
Краснов уточнил, что его подзащитный – мальчик, в отношении которого не совершались действия сексуального характера, он не жертва, а только свидетель. Мальчик присутствовал на осеннем "суде", а недавно ему тоже стали угрожать – после того, как его первый побег не удался.
«
"Если широко рассматривать этот вопрос, то все дети - пострадавшие, ведь они всё это видели. И вопросы тут больше к старшим, воспитателю, директору, странно, что если будут всерьез наказаны только эти два 15-летних мальчика", – заключил собеседник.
Как сообщили агентству в министерстве образования и молодежной политики региона, после информации о насилии над воспитанниками в спецшколе Екатеринбурга директора учреждения отстранили от обязанностей. Детский омбудсмен в регионе Игорь Мороков
заявил РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам ребенка подключился к проверке информации.
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