https://ria.ru/20230414/shkola-1865222326.html

В Екатеринбурге омбудсмен проверит данные о насилии над детьми в спецшколе

В Екатеринбурге омбудсмен проверит данные о насилии над детьми в спецшколе - РИА Новости, 14.04.2023

В Екатеринбурге омбудсмен проверит данные о насилии над детьми в спецшколе

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области проверит информацию, что в одной из спецшкол Екатеринбурга якобы насилуют воспитанников в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:02

2023-04-14T09:02

2023-04-14T09:02

екатеринбург

происшествия

свердловская область

россия

игорь мороков

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области проверит информацию, что в одной из спецшкол Екатеринбурга якобы насилуют воспитанников в качестве наказания, сообщил РИА Новости детский омбудсмен Игорь Мороков. Ранее местные СМИ написали, что подросток сбежал из спецшколы №124 в уральской столице якобы из-за того, что старшие воспитанники под руководством одного из преподавателей наказывают провинившихся учеников, в том числе путем физического и сексуального насилия. "Надо смотреть, разбираться. Будем включаться, сейчас задачу поставлю специалистам. Начали уже работу", - сказал собеседник агентства. В региональном управлении СК РФ РИА Новости заявили, что от комментариев по инциденту воздерживаются в интересах следствия. Специальная школа № 124 – учреждение закрытого типа для обучающихся с общественно-опасным поведением. Дети попадают в эту учебное заведение по постановлению суда. Миссия школы состоит в создании образовательно-реабилитационного сопровождения подростка, находящегося в конфликте с законом. Учащимся обеспечивают социальную, педагогическую, психологическую, медицинскую реабилитацию, включая коррекцию поведения, говорится на сайте заведения.

https://ria.ru/20230413/strelba-1865055655.html

https://ria.ru/20230406/napadenie-1863472283.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

екатеринбург, происшествия, свердловская область, россия, игорь мороков, следственный комитет россии (ск рф)