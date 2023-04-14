https://ria.ru/20230414/shkola-1865222326.html
В Екатеринбурге омбудсмен проверит данные о насилии над детьми в спецшколе
В Екатеринбурге омбудсмен проверит данные о насилии над детьми в спецшколе - РИА Новости, 14.04.2023
В Екатеринбурге омбудсмен проверит данные о насилии над детьми в спецшколе
Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области проверит информацию, что в одной из спецшкол Екатеринбурга якобы насилуют воспитанников в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:02
2023-04-14T09:02
2023-04-14T09:02
екатеринбург
происшествия
свердловская область
россия
игорь мороков
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области проверит информацию, что в одной из спецшкол Екатеринбурга якобы насилуют воспитанников в качестве наказания, сообщил РИА Новости детский омбудсмен Игорь Мороков. Ранее местные СМИ написали, что подросток сбежал из спецшколы №124 в уральской столице якобы из-за того, что старшие воспитанники под руководством одного из преподавателей наказывают провинившихся учеников, в том числе путем физического и сексуального насилия. "Надо смотреть, разбираться. Будем включаться, сейчас задачу поставлю специалистам. Начали уже работу", - сказал собеседник агентства. В региональном управлении СК РФ РИА Новости заявили, что от комментариев по инциденту воздерживаются в интересах следствия. Специальная школа № 124 – учреждение закрытого типа для обучающихся с общественно-опасным поведением. Дети попадают в эту учебное заведение по постановлению суда. Миссия школы состоит в создании образовательно-реабилитационного сопровождения подростка, находящегося в конфликте с законом. Учащимся обеспечивают социальную, педагогическую, психологическую, медицинскую реабилитацию, включая коррекцию поведения, говорится на сайте заведения.
https://ria.ru/20230413/strelba-1865055655.html
https://ria.ru/20230406/napadenie-1863472283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия, свердловская область, россия, игорь мороков, следственный комитет россии (ск рф)
Екатеринбург, Происшествия, Свердловская область, Россия, Игорь Мороков, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге омбудсмен проверит данные о насилии над детьми в спецшколе
Детский омбудсмен проверит данные о насилии над детьми в спецшколе в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области проверит информацию, что в одной из спецшкол Екатеринбурга якобы насилуют воспитанников в качестве наказания, сообщил РИА Новости детский омбудсмен Игорь Мороков.
Ранее местные СМИ написали, что подросток сбежал из спецшколы №124 в уральской столице якобы из-за того, что старшие воспитанники под руководством одного из преподавателей наказывают провинившихся учеников, в том числе путем физического и сексуального насилия.
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"Надо смотреть, разбираться. Будем включаться, сейчас задачу поставлю специалистам. Начали уже работу", - сказал собеседник агентства.
В региональном управлении СК РФ
РИА Новости заявили, что от комментариев по инциденту воздерживаются в интересах следствия.
Специальная школа № 124 – учреждение закрытого типа для обучающихся с общественно-опасным поведением. Дети попадают в эту учебное заведение по постановлению суда. Миссия школы состоит в создании образовательно-реабилитационного сопровождения подростка, находящегося в конфликте с законом. Учащимся обеспечивают социальную, педагогическую, психологическую, медицинскую реабилитацию, включая коррекцию поведения, говорится на сайте заведения.
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