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В Новосибирске хирурги спасли женщину с редчайшей патологией сердца - РИА Новости, 14.04.2023
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12:13 14.04.2023 (обновлено: 12:47 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/serdtse-1865276244.html
В Новосибирске хирурги спасли женщину с редчайшей патологией сердца
В Новосибирске хирурги спасли женщину с редчайшей патологией сердца - РИА Новости, 14.04.2023
В Новосибирске хирурги спасли женщину с редчайшей патологией сердца
Новосибирские хирурги спасли женщину с редчайшим утолщением межжелудочковой перегородки сердца, сообщает пресс-служба Национального медицинского... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:13
2023-04-14T12:47
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НОВОСИБИРСК, 14 апр — РИА Новости. Новосибирские хирурги спасли женщину с редчайшим утолщением межжелудочковой перегородки сердца, сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.Как пояснили в клинике, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия — это основная причина внезапной сердечной смерти. При этой патологии толщина межжелудочковой перегородки достигает 25-30 миллиметров (тогда как норма — девять-десять), что мешает нормальному наполнению сердца кровью. Как правило, в таких случаях делают миоэктомию — операцию, в ходе которой утолщенную часть межжелудочковой перегородки механически иссекают. Клиника Мешалкина считается экспертным центром по таким операциям. Но если обычно дефект располагается под аортальным клапаном и операция выполняется через доступ со стороны аорты, то у 30-летней пациентки утолщение перегородки оказалось в нетипичном месте — у верхушки левого желудочка. В результате после тщательной подготовки и консилиума с сердечно-сосудистыми хирургами в Центре Мешалкина решили сделать не выполнявшуюся ранее в России операцию — апикальную миоэктомию. "В мире наибольший опыт хирургической помощи таким больным накоплен в единственной клинике в США. У нас в России ранее не выполняли апикальную миоэктомию, в том числе потому, что таких пациентов крайне мало: мы имеем дело с генетически определяемой особенностью сердца, и очень высока вероятность того, что необычная локализация утолщения связана с редко встречающимся подтипом этой генетической мутации. Как поведет себя сердце, целостность которого мы нарушаем нестандартным иссечением, было до конца неизвестно. &lt;…&gt; Опасность сквозного повреждения в таких случаях высока, при этом зашить левый желудочек в случае травмы гораздо сложнее, чем аорту", — рассказал директор института патологии кровообращения Центра Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев. Во время операции хирурги под руководством Богачева-Прокофьева рассекли левый желудочек сердца и удалили крупный — 20 граммов — фрагмент ткани со стороны верхушки сердца, увеличив тем самым полость левого желудочка. Это своеобразный рекорд — обычно под аортальным клапаном удаляют ткани весом от двух до восьми граммов. После операции у пациентки исчезла одышка, объем кровенаполнения левого желудочка достиг нормы (90 миллилитров против 30 до операции). Это значит, что организм больше не ощущает нехватки кислорода. Врачи надеются на долгосрочный эффект лечения — утолщение перегородки не должно в дальнейшем вернуться, поскольку клетки миокарда не могут регенерировать.
https://ria.ru/20230405/serdtse-1862930203.html
https://ria.ru/20230407/operatsiya-1863646207.html
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новосибирск, здоровье - общество
Хорошие новости, Новосибирск, Здоровье - Общество
В Новосибирске хирурги спасли женщину с редчайшей патологией сердца

В Сибири врачи провели уникальную операцию и спасли женщину с редчайшей патологией сердца

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоказания на мониторе во время операции в больнице
Показания на мониторе во время операции в больнице - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Показания на мониторе во время операции в больнице. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 14 апр — РИА Новости. Новосибирские хирурги спасли женщину с редчайшим утолщением межжелудочковой перегородки сердца, сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.
Как пояснили в клинике, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия — это основная причина внезапной сердечной смерти. При этой патологии толщина межжелудочковой перегородки достигает 25-30 миллиметров (тогда как норма — девять-десять), что мешает нормальному наполнению сердца кровью. Как правило, в таких случаях делают миоэктомию — операцию, в ходе которой утолщенную часть межжелудочковой перегородки механически иссекают. Клиника Мешалкина считается экспертным центром по таким операциям. Но если обычно дефект располагается под аортальным клапаном и операция выполняется через доступ со стороны аорты, то у 30-летней пациентки утолщение перегородки оказалось в нетипичном месте — у верхушки левого желудочка.
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"Гипертрофированная ткань закрывала возможность не оттока, а притока крови в левый желудочек сердца. Ни в одном из кардиохирургических центров страны не взялись помочь ей в связи с отсутствием опыта таких операций. Вместе с тем состояние пациентки усугублялось — ее мучали одышка, слабость, обмороки, приступы сердцебиения", — говорится в релизе.

В результате после тщательной подготовки и консилиума с сердечно-сосудистыми хирургами в Центре Мешалкина решили сделать не выполнявшуюся ранее в России операцию — апикальную миоэктомию.
"В мире наибольший опыт хирургической помощи таким больным накоплен в единственной клинике в США. У нас в России ранее не выполняли апикальную миоэктомию, в том числе потому, что таких пациентов крайне мало: мы имеем дело с генетически определяемой особенностью сердца, и очень высока вероятность того, что необычная локализация утолщения связана с редко встречающимся подтипом этой генетической мутации. Как поведет себя сердце, целостность которого мы нарушаем нестандартным иссечением, было до конца неизвестно. <…> Опасность сквозного повреждения в таких случаях высока, при этом зашить левый желудочек в случае травмы гораздо сложнее, чем аорту", — рассказал директор института патологии кровообращения Центра Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев.
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Во время операции хирурги под руководством Богачева-Прокофьева рассекли левый желудочек сердца и удалили крупный — 20 граммов — фрагмент ткани со стороны верхушки сердца, увеличив тем самым полость левого желудочка. Это своеобразный рекорд — обычно под аортальным клапаном удаляют ткани весом от двух до восьми граммов.
После операции у пациентки исчезла одышка, объем кровенаполнения левого желудочка достиг нормы (90 миллилитров против 30 до операции). Это значит, что организм больше не ощущает нехватки кислорода. Врачи надеются на долгосрочный эффект лечения — утолщение перегородки не должно в дальнейшем вернуться, поскольку клетки миокарда не могут регенерировать.
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