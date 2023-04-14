https://ria.ru/20230414/serdtse-1865276244.html

В Новосибирске хирурги спасли женщину с редчайшей патологией сердца

В Новосибирске хирурги спасли женщину с редчайшей патологией сердца - РИА Новости, 14.04.2023

В Новосибирске хирурги спасли женщину с редчайшей патологией сердца

Новосибирские хирурги спасли женщину с редчайшим утолщением межжелудочковой перегородки сердца, сообщает пресс-служба Национального медицинского... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:13

2023-04-14T12:13

2023-04-14T12:47

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НОВОСИБИРСК, 14 апр — РИА Новости. Новосибирские хирурги спасли женщину с редчайшим утолщением межжелудочковой перегородки сердца, сообщает пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.Как пояснили в клинике, гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия — это основная причина внезапной сердечной смерти. При этой патологии толщина межжелудочковой перегородки достигает 25-30 миллиметров (тогда как норма — девять-десять), что мешает нормальному наполнению сердца кровью. Как правило, в таких случаях делают миоэктомию — операцию, в ходе которой утолщенную часть межжелудочковой перегородки механически иссекают. Клиника Мешалкина считается экспертным центром по таким операциям. Но если обычно дефект располагается под аортальным клапаном и операция выполняется через доступ со стороны аорты, то у 30-летней пациентки утолщение перегородки оказалось в нетипичном месте — у верхушки левого желудочка. В результате после тщательной подготовки и консилиума с сердечно-сосудистыми хирургами в Центре Мешалкина решили сделать не выполнявшуюся ранее в России операцию — апикальную миоэктомию. "В мире наибольший опыт хирургической помощи таким больным накоплен в единственной клинике в США. У нас в России ранее не выполняли апикальную миоэктомию, в том числе потому, что таких пациентов крайне мало: мы имеем дело с генетически определяемой особенностью сердца, и очень высока вероятность того, что необычная локализация утолщения связана с редко встречающимся подтипом этой генетической мутации. Как поведет себя сердце, целостность которого мы нарушаем нестандартным иссечением, было до конца неизвестно. <…> Опасность сквозного повреждения в таких случаях высока, при этом зашить левый желудочек в случае травмы гораздо сложнее, чем аорту", — рассказал директор института патологии кровообращения Центра Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев. Во время операции хирурги под руководством Богачева-Прокофьева рассекли левый желудочек сердца и удалили крупный — 20 граммов — фрагмент ткани со стороны верхушки сердца, увеличив тем самым полость левого желудочка. Это своеобразный рекорд — обычно под аортальным клапаном удаляют ткани весом от двух до восьми граммов. После операции у пациентки исчезла одышка, объем кровенаполнения левого желудочка достиг нормы (90 миллилитров против 30 до операции). Это значит, что организм больше не ощущает нехватки кислорода. Врачи надеются на долгосрочный эффект лечения — утолщение перегородки не должно в дальнейшем вернуться, поскольку клетки миокарда не могут регенерировать.

https://ria.ru/20230405/serdtse-1862930203.html

https://ria.ru/20230407/operatsiya-1863646207.html

https://ria.ru/20230330/vrachi-1861760445.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирск, здоровье - общество