https://ria.ru/20230414/sbu-1865216338.html
В Запорожской области предложили переименовать СБУ
В Запорожской области предложили переименовать СБУ - РИА Новости, 14.04.2023
В Запорожской области предложили переименовать СБУ
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил переименовать Службу безопасности Украины из-за ее причастности к террористической и... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T07:48
2023-04-14T07:48
2023-04-14T07:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил переименовать Службу безопасности Украины из-за ее причастности к террористической и диверсионной деятельности в "службу бандитов и убийц". "СБУ координирует осуществление терактов и диверсий в новых регионах Российской Федерации, стремясь помешать налаживанию мирной жизни в регионах. Считаю, что СБУ давно пора переименовать в службу бандитов и убийц, чтобы всем было ясно, с кем мы имеем дело", - сказал РИА Новости Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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В мире, Украина, Киев, Запорожская область, Владимир Рогов, Служба безопасности Украины
В Запорожской области предложили переименовать СБУ
Владимир Рогов предложил переименовать СБУ в службу бандитов и убийц