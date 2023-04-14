https://ria.ru/20230414/sbu-1865216338.html

В Запорожской области предложили переименовать СБУ

В Запорожской области предложили переименовать СБУ - РИА Новости, 14.04.2023

В Запорожской области предложили переименовать СБУ

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил переименовать Службу безопасности Украины из-за ее причастности к террористической и... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T07:48

2023-04-14T07:48

2023-04-14T07:48

в мире

украина

киев

запорожская область

владимир рогов

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_de7b4dee3ed931f7221b91c7b99563dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил переименовать Службу безопасности Украины из-за ее причастности к террористической и диверсионной деятельности в "службу бандитов и убийц". "СБУ координирует осуществление терактов и диверсий в новых регионах Российской Федерации, стремясь помешать налаживанию мирной жизни в регионах. Считаю, что СБУ давно пора переименовать в службу бандитов и убийц, чтобы всем было ясно, с кем мы имеем дело", - сказал РИА Новости Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230413/diversanty-1865124371.html

украина

киев

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, запорожская область, владимир рогов, служба безопасности украины