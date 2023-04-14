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Сбербанк строит первое отделение в Севастополе - РИА Новости, 14.04.2023
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18:21 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/sber-1865429335.html
Сбербанк строит первое отделение в Севастополе
Сбербанк строит первое отделение в Севастополе - РИА Новости, 14.04.2023
Сбербанк строит первое отделение в Севастополе
Сбербанк строит первое отделение в Севастополе, завершение работ планируется в мае, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:21
2023-04-14T18:21
общество
севастополь
симферополь
михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
сбербанк россии
сбер
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Сбербанк строит первое отделение в Севастополе, завершение работ планируется в мае, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Глава республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что Сбербанк откроет первые отделения в республике Крым в Симферополе и Ялте до конца текущего года. В Симферополе отделение будет модульной конструкцией, расположенной в центре города рядом с Крымским музыкальным театром. "В Севастополе Сбербанк начал работы по открытию полноценного отделения. Специально разработанный для Севастополя модульный офис разместится возле ТЦ "Муссон" на пересечении с улицей Руднева. "Сбер" выбрал это место, как одно из самых популярных и доступных для клиентов с точки зрения транспорта в городе", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Все работы "Сбербанк планирует завершить уже в мае", отметил он. С открытием полноценного стационарного офиса севастопольцы смогут воспользоваться всеми возможностями банка, добавил Развожаев.
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общество, севастополь, симферополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), сбербанк россии, сбер, ялта, россия, республика крым
Общество, Севастополь, Симферополь, Михаил Развожаев, Сергей Аксенов (политик), Сбербанк России, Сбер, Ялта, Россия, Республика Крым
Сбербанк строит первое отделение в Севастополе

Губернатор Развожаев: Сбербанк планирует построить первое отделение в Севастополе в мае

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Сбербанк строит первое отделение в Севастополе, завершение работ планируется в мае, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Глава республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что Сбербанк откроет первые отделения в республике Крым в Симферополе и Ялте до конца текущего года. В Симферополе отделение будет модульной конструкцией, расположенной в центре города рядом с Крымским музыкальным театром.
"В Севастополе Сбербанк начал работы по открытию полноценного отделения. Специально разработанный для Севастополя модульный офис разместится возле ТЦ "Муссон" на пересечении с улицей Руднева. "Сбер" выбрал это место, как одно из самых популярных и доступных для клиентов с точки зрения транспорта в городе", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Все работы "Сбербанк планирует завершить уже в мае", отметил он. С открытием полноценного стационарного офиса севастопольцы смогут воспользоваться всеми возможностями банка, добавил Развожаев.
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ОбществоСевастопольСимферопольМихаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)Сбербанк РоссииСберЯлтаРоссияРеспублика Крым
 
 
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