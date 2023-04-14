https://ria.ru/20230414/sber-1865429335.html

Сбербанк строит первое отделение в Севастополе

Сбербанк строит первое отделение в Севастополе - РИА Новости, 14.04.2023

Сбербанк строит первое отделение в Севастополе

Сбербанк строит первое отделение в Севастополе, завершение работ планируется в мае, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:21

2023-04-14T18:21

2023-04-14T18:21

общество

севастополь

симферополь

михаил развожаев

сергей аксенов (политик)

сбербанк россии

сбер

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Сбербанк строит первое отделение в Севастополе, завершение работ планируется в мае, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Глава республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что Сбербанк откроет первые отделения в республике Крым в Симферополе и Ялте до конца текущего года. В Симферополе отделение будет модульной конструкцией, расположенной в центре города рядом с Крымским музыкальным театром. "В Севастополе Сбербанк начал работы по открытию полноценного отделения. Специально разработанный для Севастополя модульный офис разместится возле ТЦ "Муссон" на пересечении с улицей Руднева. "Сбер" выбрал это место, как одно из самых популярных и доступных для клиентов с точки зрения транспорта в городе", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Все работы "Сбербанк планирует завершить уже в мае", отметил он. С открытием полноценного стационарного офиса севастопольцы смогут воспользоваться всеми возможностями банка, добавил Развожаев.

https://ria.ru/20230411/ukraina-1864526749.html

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симферополь

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общество, севастополь, симферополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), сбербанк россии, сбер, ялта, россия, республика крым