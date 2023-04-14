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Минобороны Дании: Киев получит обещанные САУ CEASAR в ближайшие недели - РИА Новости, 14.04.2023
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17:26 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/sau-1865407416.html
Минобороны Дании: Киев получит обещанные САУ CEASAR в ближайшие недели
Минобороны Дании: Киев получит обещанные САУ CEASAR в ближайшие недели - РИА Новости, 14.04.2023
Минобороны Дании: Киев получит обещанные САУ CEASAR в ближайшие недели
Дания передаст французские самоходные артиллерийские установки CAESAR Украине в течение ближайших недель, говорится в сообщении на сайте министерства обороны... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:26
2023-04-14T17:26
в мире
украина
дания
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дания передаст французские самоходные артиллерийские установки CAESAR Украине в течение ближайших недель, говорится в сообщении на сайте министерства обороны Дании. В январе власти Дании решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции. Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сообщил, что первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, дания
В мире, Украина, Дания
Минобороны Дании: Киев получит обещанные САУ CEASAR в ближайшие недели

Минобороны Дании: королевство передаст Украине французские САУ CEASAR в ближайшие недели

© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia GrayФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia Gray
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дания передаст французские самоходные артиллерийские установки CAESAR Украине в течение ближайших недель, говорится в сообщении на сайте министерства обороны Дании.
В январе власти Дании решили передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции.
«
"Ожидается, что артиллерийские системы будут доставлены на Украину в ближайшие недели", - говорится в сообщении министерства.
Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сообщил, что первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Премьеры Великобритании и Нидерландов обсудили поставки вооружения Украине
13 апреля, 15:54
 
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