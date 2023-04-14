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Белоруссия передаст Сапегу России - РИА Новости, 14.04.2023
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17:59 14.04.2023 (обновлено: 20:26 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/sapega-1865419071.html
Белоруссия передаст Сапегу России
Белоруссия передаст Сапегу России - РИА Новости, 14.04.2023
Белоруссия передаст Сапегу России
Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о передаче осужденной Софьи Сапеги России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:59
2023-04-14T20:26
белоруссия
россия
софия сапега
роман протасевич
минск
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о передаче осужденной Софьи Сапеги России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Минск не видит препятствий для возвращения россиянки на родину для дальнейшего отбывания наказания и направил согласие на это в Минюст России."После получения гарантий исполнения приговора белорусского суда она будет передана представителям Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации", — рассказали в Генпрокуратуре республики. В среду российский консул посетил находящуюся в белорусской колонии Сапегу и получил ее согласие на экстрадицию в Россию. Ее задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Оба находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.Год спустя Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Сейчас россиянка находится в Гомельской женской колонии. Она написала прошение о помиловании, но получила отказ.
https://ria.ru/20230112/sapega-1844381454.html
https://ria.ru/20230413/moskalev-1864971358.html
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белоруссия, россия, софия сапега, роман протасевич, минск, ryanair
Белоруссия, Россия, София Сапега, Роман Протасевич, Минск, Ryanair
Белоруссия передаст Сапегу России

Генпрокуратура Белоруссии сообщила об удовлетворении ходатайства о передаче Сапеги России

© AP Photo / Leonid ShcheglovСофья Сапега
Софья Сапега - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Leonid Shcheglov
Софья Сапега. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о передаче осужденной Софьи Сапеги России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«

"Причиненный противоправными действиями Софьи Сапеги вред возмещен в полном объеме", — уточнили в надзорном органе.

Минск не видит препятствий для возвращения россиянки на родину для дальнейшего отбывания наказания и направил согласие на это в Минюст России.
"После получения гарантий исполнения приговора белорусского суда она будет передана представителям Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации", — рассказали в Генпрокуратуре республики.
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12 января, 13:35
В среду российский консул посетил находящуюся в белорусской колонии Сапегу и получил ее согласие на экстрадицию в Россию. Ее задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Оба находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.
Год спустя Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Сейчас россиянка находится в Гомельской женской колонии. Она написала прошение о помиловании, но получила отказ.
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БелоруссияРоссияСофия СапегаРоман ПротасевичМинскRyanair
 
 
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