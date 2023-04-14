https://ria.ru/20230414/sapega-1865419071.html

Белоруссия передаст Сапегу России

Белоруссия передаст Сапегу России - РИА Новости, 14.04.2023

Белоруссия передаст Сапегу России

Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о передаче осужденной Софьи Сапеги России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:59

2023-04-14T17:59

2023-04-14T20:26

белоруссия

россия

софия сапега

роман протасевич

минск

ryanair

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о передаче осужденной Софьи Сапеги России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Минск не видит препятствий для возвращения россиянки на родину для дальнейшего отбывания наказания и направил согласие на это в Минюст России."После получения гарантий исполнения приговора белорусского суда она будет передана представителям Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации", — рассказали в Генпрокуратуре республики. В среду российский консул посетил находящуюся в белорусской колонии Сапегу и получил ее согласие на экстрадицию в Россию. Ее задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Оба находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.Год спустя Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Сейчас россиянка находится в Гомельской женской колонии. Она написала прошение о помиловании, но получила отказ.

https://ria.ru/20230112/sapega-1844381454.html

https://ria.ru/20230413/moskalev-1864971358.html

белоруссия

россия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, россия, софия сапега, роман протасевич, минск, ryanair