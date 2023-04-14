https://ria.ru/20230414/sapega-1865419071.html
Белоруссия передаст Сапегу России
Белоруссия передаст Сапегу России - РИА Новости, 14.04.2023
Белоруссия передаст Сапегу России
Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о передаче осужденной Софьи Сапеги России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:59
2023-04-14T17:59
2023-04-14T20:26
белоруссия
россия
софия сапега
роман протасевич
минск
ryanair
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865423495_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_7e14458d9e81aea65548525f046f1cda.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о передаче осужденной Софьи Сапеги России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Минск не видит препятствий для возвращения россиянки на родину для дальнейшего отбывания наказания и направил согласие на это в Минюст России."После получения гарантий исполнения приговора белорусского суда она будет передана представителям Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации", — рассказали в Генпрокуратуре республики. В среду российский консул посетил находящуюся в белорусской колонии Сапегу и получил ее согласие на экстрадицию в Россию. Ее задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Оба находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.Год спустя Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Сейчас россиянка находится в Гомельской женской колонии. Она написала прошение о помиловании, но получила отказ.
https://ria.ru/20230112/sapega-1844381454.html
https://ria.ru/20230413/moskalev-1864971358.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865423495_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb6d54c0639329099150e3a18eac32fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, софия сапега, роман протасевич, минск, ryanair
Белоруссия, Россия, София Сапега, Роман Протасевич, Минск, Ryanair
Белоруссия передаст Сапегу России
Генпрокуратура Белоруссии сообщила об удовлетворении ходатайства о передаче Сапеги России
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о передаче осужденной Софьи Сапеги России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Причиненный противоправными действиями Софьи Сапеги вред возмещен в полном объеме", — уточнили в надзорном органе.
Минск
не видит препятствий для возвращения россиянки на родину для дальнейшего отбывания наказания и направил согласие на это в Минюст России.
"После получения гарантий исполнения приговора белорусского суда она будет передана представителям Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации", — рассказали в Генпрокуратуре республики.
МИД заявил, что контактирует с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой
В среду российский консул посетил находящуюся в белорусской колонии Сапегу и получил ее согласие на экстрадицию в Россию. Ее задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем
, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Оба находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин
в Вильнюс
и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.
Год спустя Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Сейчас россиянка находится в Гомельской женской колонии. Она написала прошение о помиловании, но получила отказ.
Белоруссия передала Москалева России