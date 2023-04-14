https://ria.ru/20230414/sapega-1865259034.html

Белоруссия предварительно согласилась передать Сапегу России

Белоруссия предварительно согласилась передать Сапегу России - РИА Новости, 14.04.2023

Белоруссия предварительно согласилась передать Сапегу России

Белорусские власти дали предварительное согласие на передачу осужденной Софьи Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания, заявил РИА Новости адвокат ее РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:27

2023-04-14T11:27

2023-04-14T17:55

белоруссия

россия

софия сапега

в мире

задержание основателя telegram-канала nexta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764681905_0:137:508:423_1920x0_80_0_0_58e0eb26ff22e4be35cfb561483dbceb.jpg

МИНСК, 14 апр — РИА Новости. Белорусские власти дали предварительное согласие на передачу осужденной Софьи Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания, заявил РИА Новости адвокат ее семьи Антон Гашинский.Так он прокомментировал появившиеся в Сети сообщения о том, что Сапеге якобы отказали в переводе на родину."Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено", — сказал Гашинский, уточнив, что дала его Генпрокуратура республики.Теперь, по словам адвоката, в России должно состояться заседание суда по делу Сапеги. "Ждем суда в России", — добавил он.Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Оба находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.Год спустя Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Сейчас россиянка находится в Гомельской женской колонии. Она написала прошение о помиловании, но получила отказ.

https://ria.ru/20230412/sapega-1864717595.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, софия сапега, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta