https://ria.ru/20230414/sapega-1865259034.html
Белоруссия предварительно согласилась передать Сапегу России
Белоруссия предварительно согласилась передать Сапегу России - РИА Новости, 14.04.2023
Белоруссия предварительно согласилась передать Сапегу России
Белорусские власти дали предварительное согласие на передачу осужденной Софьи Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания, заявил РИА Новости адвокат ее РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:27
2023-04-14T11:27
2023-04-14T17:55
белоруссия
россия
софия сапега
в мире
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 14 апр — РИА Новости. Белорусские власти дали предварительное согласие на передачу осужденной Софьи Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания, заявил РИА Новости адвокат ее семьи Антон Гашинский.Так он прокомментировал появившиеся в Сети сообщения о том, что Сапеге якобы отказали в переводе на родину."Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено", — сказал Гашинский, уточнив, что дала его Генпрокуратура республики.Теперь, по словам адвоката, в России должно состояться заседание суда по делу Сапеги. "Ждем суда в России", — добавил он.Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Оба находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.Год спустя Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Сейчас россиянка находится в Гомельской женской колонии. Она написала прошение о помиловании, но получила отказ.
https://ria.ru/20230412/sapega-1864717595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, софия сапега, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta
Белоруссия, Россия, София Сапега, В мире, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
Белоруссия предварительно согласилась передать Сапегу России
Белоруссия предварительно согласилась передать Сапегу России для отбывания наказания
МИНСК, 14 апр — РИА Новости. Белорусские власти дали предварительное согласие на передачу осужденной Софьи Сапеги в Россию для дальнейшего отбывания наказания, заявил РИА Новости адвокат ее семьи Антон Гашинский.
Так он прокомментировал появившиеся в Сети сообщения о том, что Сапеге
якобы отказали в переводе на родину.
"Отказов мы не получали. Предварительное согласие Беларуси было получено", — сказал Гашинский, уточнив, что дала его Генпрокуратура республики.
Теперь, по словам адвоката, в России должно состояться заседание суда по делу Сапеги.
"Ждем суда в России", — добавил он.
Софью Сапегу задержали в Белоруссии
в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем
, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta. Оба находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося.
Год спустя Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной по статьям о разжигании социальной вражды и о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников. Сейчас россиянка находится в Гомельской женской колонии. Она написала прошение о помиловании, но получила отказ.
В посольстве в Минске рассказали об экстрадиции Сапеги