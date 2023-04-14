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Источник в Анкаре назвал публикации о помощи Москве в обходе санкций фейком - РИА Новости, 14.04.2023
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20:54 14.04.2023 (обновлено: 21:09 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865465542.html
Источник в Анкаре назвал публикации о помощи Москве в обходе санкций фейком
Источник в Анкаре назвал публикации о помощи Москве в обходе санкций фейком - РИА Новости, 14.04.2023
Источник в Анкаре назвал публикации о помощи Москве в обходе санкций фейком
Публикации в западных СМИ о якобы поддержке Турцией обхода санкций против России - дезинформация, которая имеет цель очернить посреднические усилия страны по... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:54
2023-04-14T21:09
в мире
россия
сша
турция
энтони блинкен
мевлют чавушоглу
нато
пентагон
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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Публикации в западных СМИ о якобы поддержке Турцией обхода санкций против России - дезинформация, которая имеет цель очернить посреднические усилия страны по урегулированию ситуации на Украине, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Издание Politico, изучившее содержание опубликованных в ходе утечки секретных разведданных Пентагона, сообщило, что Турция якобы помогала России и Белоруссии обходить западные санкции через перепродажу товаров турецким компаниям для дальнейшего сбыта в Европе. "Это бессовестная дезинформация, направленная на то, чтобы очернить те посреднические усилия, которые Турция, замечу, единственная на сегодняшний день страна, предпринимает для урегулирования конфликта", - сообщил собеседник агентства. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом Анкара не позволяет обходить их. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
https://ria.ru/20230412/sanktsii-1864860238.html
https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865199870.html
россия
сша
турция
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в мире, россия, сша, турция, энтони блинкен, мевлют чавушоглу, нато, пентагон, дмитрий песков, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Турция, Энтони Блинкен, Мевлют Чавушоглу, НАТО, Пентагон, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
Источник в Анкаре назвал публикации о помощи Москве в обходе санкций фейком

В Анкаре заявления о поддержке страной обхода санкций против России назвали фейком

© iStock.com / Thankful PhotographyАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / Thankful Photography
Анкара . Архивное фото
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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Публикации в западных СМИ о якобы поддержке Турцией обхода санкций против России - дезинформация, которая имеет цель очернить посреднические усилия страны по урегулированию ситуации на Украине, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Издание Politico, изучившее содержание опубликованных в ходе утечки секретных разведданных Пентагона, сообщило, что Турция якобы помогала России и Белоруссии обходить западные санкции через перепродажу товаров турецким компаниям для дальнейшего сбыта в Европе.
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США расширили список санкций против России
12 апреля, 17:26
"Это бессовестная дезинформация, направленная на то, чтобы очернить те посреднические усилия, которые Турция, замечу, единственная на сегодняшний день страна, предпринимает для урегулирования конфликта", - сообщил собеседник агентства.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом Анкара не позволяет обходить их.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
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В миреРоссияСШАТурцияЭнтони БлинкенМевлют ЧавушоглуНАТОПентагонДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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