https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865275768.html

Европа пока не готова изменить санкционную политику, заявил Орбан

Европа пока не готова изменить санкционную политику, заявил Орбан - РИА Новости, 14.04.2023

Европа пока не готова изменить санкционную политику, заявил Орбан

Европа пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:12

2023-04-14T12:12

2023-04-14T12:35

в мире

венгрия

европа

украина

виктор орбан

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Европа пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы еще не готовы к тому, чтобы европейское общественное мнение заставило европейских лидеров изменить свою позицию в отношении военной и санкционной политики, но момент истины придет. Потому что то, что происходит сейчас, разрушает Европу. Разрушает ее безопасность, разрушает ее экономику", - сказал Орбан. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20230413/vengriya-1865091226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, европа, украина, виктор орбан, петер сийярто