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Европа пока не готова изменить санкционную политику, заявил Орбан - РИА Новости, 14.04.2023
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12:12 14.04.2023 (обновлено: 12:35 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865275768.html
Европа пока не готова изменить санкционную политику, заявил Орбан
Европа пока не готова изменить санкционную политику, заявил Орбан - РИА Новости, 14.04.2023
Европа пока не готова изменить санкционную политику, заявил Орбан
Европа пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:12
2023-04-14T12:35
в мире
венгрия
европа
украина
виктор орбан
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Европа пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы еще не готовы к тому, чтобы европейское общественное мнение заставило европейских лидеров изменить свою позицию в отношении военной и санкционной политики, но момент истины придет. Потому что то, что происходит сейчас, разрушает Европу. Разрушает ее безопасность, разрушает ее экономику", - сказал Орбан. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20230413/vengriya-1865091226.html
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в мире, венгрия, европа, украина, виктор орбан, петер сийярто
В мире, Венгрия, Европа, Украина, Виктор Орбан, Петер Сийярто
Европа пока не готова изменить санкционную политику, заявил Орбан

Орбан заявил, что Европа не готова изменить санкционную политику, но момент истины придет

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Европа пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы еще не готовы к тому, чтобы европейское общественное мнение заставило европейских лидеров изменить свою позицию в отношении военной и санкционной политики, но момент истины придет. Потому что то, что происходит сейчас, разрушает Европу. Разрушает ее безопасность, разрушает ее экономику", - сказал Орбан.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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13 апреля, 16:01
 
В миреВенгрияЕвропаУкраинаВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
 
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