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СМИ: США рассматривают введение санкций против сторонников партии Орбана - РИА Новости, 14.04.2023
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11:09 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865254091.html
СМИ: США рассматривают введение санкций против сторонников партии Орбана
СМИ: США рассматривают введение санкций против сторонников партии Орбана - РИА Новости, 14.04.2023
СМИ: США рассматривают введение санкций против сторонников партии Орбана
В конгрессе США разрабатывают санкции против политиков, связанных с правительством премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и правящей партией "Фидес",... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:09
2023-04-14T11:09
венгрия
будапешт
сша
виктор орбан
международный инвестиционный банк
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В конгрессе США разрабатывают санкции против политиков, связанных с правительством премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и правящей партией "Фидес", сообщает газета Guardian со ссылкой на знакомые с планами источники. Отмечается, что в список санкций планируют внести бывших чиновников и сторонников венгерского правительства, связанных с партией "Фидес". Предложение, как пишет газета, готовится с прошлого года и может быть представлено в конгрессе, где ожидается его широкая поддержка, в следующем месяце на фоне ухудшения отношений между Будапештом и Вашингтоном. В среду США объявили о введении санкций против контролируемого Россией Международного инвестиционного банка со штаб-квартирой в столице Венгрии. Граждане Венгрии также попали под новые антироссийские санкции США. Министерство экономического развития Венгрии позднее заявило, что власти страны приняли решение выйти из Международного инвестиционного банка (МИБ), отозвав своих представителей, после введения против него санкций США, так как деятельность банка "потеряла смысл". Директор по коммуникациям правящей партии "Фидес" Иштван Холлик заявил, что Венгрия не откажется от приверженности мирному урегулированию на Украине, несмотря на давление США.
https://ria.ru/20230413/vengriya-1865093432.html
венгрия
будапешт
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венгрия, будапешт, сша, виктор орбан, международный инвестиционный банк, в мире
Венгрия, Будапешт, США, Виктор Орбан, Международный инвестиционный банк, В мире
СМИ: США рассматривают введение санкций против сторонников партии Орбана

Guardian: США рассматривают введение санкций против сторонников партии Орбана в Венгрии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента в Будапеште
Здание венгерского парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Здание венгерского парламента в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В конгрессе США разрабатывают санкции против политиков, связанных с правительством премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и правящей партией "Фидес", сообщает газета Guardian со ссылкой на знакомые с планами источники.
Отмечается, что в список санкций планируют внести бывших чиновников и сторонников венгерского правительства, связанных с партией "Фидес". Предложение, как пишет газета, готовится с прошлого года и может быть представлено в конгрессе, где ожидается его широкая поддержка, в следующем месяце на фоне ухудшения отношений между Будапештом и Вашингтоном.
В среду США объявили о введении санкций против контролируемого Россией Международного инвестиционного банка со штаб-квартирой в столице Венгрии. Граждане Венгрии также попали под новые антироссийские санкции США. Министерство экономического развития Венгрии позднее заявило, что власти страны приняли решение выйти из Международного инвестиционного банка (МИБ), отозвав своих представителей, после введения против него санкций США, так как деятельность банка "потеряла смысл".
Директор по коммуникациям правящей партии "Фидес" Иштван Холлик заявил, что Венгрия не откажется от приверженности мирному урегулированию на Украине, несмотря на давление США.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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