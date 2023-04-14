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Во Всемирном банке заявили, что не ограничены санкциями отдельных стран - РИА Новости, 14.04.2023
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10:43 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865246280.html
Во Всемирном банке заявили, что не ограничены санкциями отдельных стран
Во Всемирном банке заявили, что не ограничены санкциями отдельных стран - РИА Новости, 14.04.2023
Во Всемирном банке заявили, что не ограничены санкциями отдельных стран
Всемирный банк не ограничен в своей работе санкциями, наложенными отдельными странами, сообщил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:43
2023-04-14T10:43
экономика
россия
всемирный банк
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Всемирный банк не ограничен в своей работе санкциями, наложенными отдельными странами, сообщил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. "Банк не ограничен в своей работе санкциями, наложенными отдельными странами", - заявил он. По словам Маршавина, высказывавшего в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, даже подсанкционные российские компании вправе участвовать в тендерах, финансируемых Всемирным банком. "За все время членства России в Банке российский бизнес получил заказы в различных странах на сумму свыше 5 миллиардов долларов", - отметил он, указав на возможность подсчитать совокупный достигнутый эффект для российской экономики в виде новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений.
https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html
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экономика, россия, всемирный банк, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Всемирный банк, Санкции в отношении России
Во Всемирном банке заявили, что не ограничены санкциями отдельных стран

Маршавин: Всемирный банк не ограничен в работе санкциями, наложенными отдельными странами

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Всемирный банк не ограничен в своей работе санкциями, наложенными отдельными странами, сообщил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.
"Банк не ограничен в своей работе санкциями, наложенными отдельными странами", - заявил он.
По словам Маршавина, высказывавшего в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, даже подсанкционные российские компании вправе участвовать в тендерах, финансируемых Всемирным банком.
"За все время членства России в Банке российский бизнес получил заказы в различных странах на сумму свыше 5 миллиардов долларов", - отметил он, указав на возможность подсчитать совокупный достигнутый эффект для российской экономики в виде новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений.
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ЭкономикаРоссияВсемирный банкСанкции в отношении России
 
 
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