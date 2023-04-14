https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865246280.html

Во Всемирном банке заявили, что не ограничены санкциями отдельных стран

Во Всемирном банке заявили, что не ограничены санкциями отдельных стран - РИА Новости, 14.04.2023

Во Всемирном банке заявили, что не ограничены санкциями отдельных стран

Всемирный банк не ограничен в своей работе санкциями, наложенными отдельными странами, сообщил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:43

2023-04-14T10:43

2023-04-14T10:43

экономика

россия

всемирный банк

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Всемирный банк не ограничен в своей работе санкциями, наложенными отдельными странами, сообщил РИА Новости исполнительный директор по РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. "Банк не ограничен в своей работе санкциями, наложенными отдельными странами", - заявил он. По словам Маршавина, высказывавшего в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, даже подсанкционные российские компании вправе участвовать в тендерах, финансируемых Всемирным банком. "За все время членства России в Банке российский бизнес получил заказы в различных странах на сумму свыше 5 миллиардов долларов", - отметил он, указав на возможность подсчитать совокупный достигнутый эффект для российской экономики в виде новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений.

https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, всемирный банк, санкции в отношении россии