https://ria.ru/20230414/samolety-1865326997.html

Белорусские военные прошли подготовку по эксплуатации штурмовиков Су-25

Белорусские военные прошли подготовку по эксплуатации штурмовиков Су-25 - РИА Новости, 14.04.2023

Белорусские военные прошли подготовку по эксплуатации штурмовиков Су-25

Белорусские летчики завершили обучение по применению спецбоеприпасов с штурмовиков Су-25, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:07

2023-04-14T14:07

2023-04-14T14:11

россия

белоруссия

безопасность

су-25

союзное государство

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Белорусские летчики завершили обучение по применению спецбоеприпасов с штурмовиков Су-25, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, в учебном центре ВКС России завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25."Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов, что позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов", - сообщили в Минобороны.Отмечается, что программа подготовки освоена белорусскими военнослужащими в полном объеме, а полученные знания и умения послужат обеспечению военной безопасности Союзного государства.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, безопасность, су-25, союзное государство, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф