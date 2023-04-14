https://ria.ru/20230414/samolety-1865326997.html
Белорусские военные прошли подготовку по эксплуатации штурмовиков Су-25
Белорусские военные прошли подготовку по эксплуатации штурмовиков Су-25 - РИА Новости, 14.04.2023
Белорусские военные прошли подготовку по эксплуатации штурмовиков Су-25
Белорусские летчики завершили обучение по применению спецбоеприпасов с штурмовиков Су-25, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:07
2023-04-14T14:07
2023-04-14T14:11
россия
белоруссия
безопасность
су-25
союзное государство
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Белорусские летчики завершили обучение по применению спецбоеприпасов с штурмовиков Су-25, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, в учебном центре ВКС России завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25."Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов, что позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов", - сообщили в Минобороны.Отмечается, что программа подготовки освоена белорусскими военнослужащими в полном объеме, а полученные знания и умения послужат обеспечению военной безопасности Союзного государства.
https://ria.ru/20230411/sputnik-1864490600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, безопасность, су-25, союзное государство, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Белоруссия, Безопасность, Су-25, Союзное государство, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Белорусские военные прошли подготовку по эксплуатации штурмовиков Су-25
Белорусские летчики обучились в России применению спецбоеприпасов с штурмовиков Су-25
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Белорусские летчики завершили обучение по применению спецбоеприпасов с штурмовиков Су-25, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, в учебном центре ВКС
России завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии
по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25.
"Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов, что позволило не только улучшить практические навыки летного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе и специальных боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Отмечается, что программа подготовки освоена белорусскими военнослужащими в полном объеме, а полученные знания и умения послужат обеспечению военной безопасности Союзного государства.
Белоруссия хочет, чтобы ее спутник работал в группировке с российскими