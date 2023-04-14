https://ria.ru/20230414/samarskaya-1865228035.html

Самарская область представила экономический потенциал в ТПП РФ

Самарская область представила экономический потенциал в ТПП РФ - РИА Новости, 14.04.2023

Самарская область представила экономический потенциал в ТПП РФ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с руководителями министерств, сенаторами Совфеда РФ, представителями компаний региона в четверг презентовал... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:39

2023-04-14T09:39

2023-04-14T09:40

экономика

самарская область

дмитрий азаров

торгово-промышленная палата рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865221905_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_4a95dcef12cd203b007e68ecb43cbad6.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с руководителями министерств, сенаторами Совфеда РФ, представителями компаний региона в четверг презентовал экономический, промышленный и инвестиционный потенциал региона в Торгово-промышленной палате РФ, сообщила пресс-служба облправительства.Одна из ключевых задач презентации региона – привлечение инвестиций, налаживание новых деловых и бизнес связей, продвижение продукции и разработок предприятий области.Руководитель области отметил, что регион находится на пересечении путей с Севера на Юг и с Запада на Восток. Есть водный путь по Волге, что открывает возможность для реализации идеи по созданию крупного портового хаба, который будет нацелен на доставку грузов в страны Средней Азии, Иран и т.д. Развито автомобильное и железнодорожное сообщение, есть современный аэропорт. Широко развита промышленность: автомобильная, нефтегазовая, химическая, машиностроительная, электротехническая, обрабатывающая, пищевая и ряд других отраслей."Самарская область действительно всегда была опорном краем державы. Это подтверждается и в сегодняшних реалиях, в условиях очень серьезных экономических санкций, несправедливых и беспрецедентных по своему масштабу. Тем не менее, можно смело сказать, что регион выдержал этот удар. Мы сохранили достигнутое и уверенно смотрим в будущее. Только за 2022 год в Самарской области реализовано 25 новых инвестпроектов, 9 из них в производственной сфере, что для нашего региона крайне важно. Именно на этом мы делаем акцент в своей работе", – отметил губернатор.На текущий момент в регионе отмечается самый низкий уровень безработицы. В Самарской области ежегодно создается дополнительно порядка 10 тысяч новых рабочих мест.Глава региона отметил, что несмотря на вызовы последних лет, не остановлена реализация значимых и крупных проектов.Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев отметил, что презентация области открывает хорошую возможность установить полезные контакты с отечественными и иностранными инвесторами, потенциальными деловыми партнерами."Руководство страны постоянно подчеркивает, что инвестиционная активность – один из важнейших факторов инновационного развития и успешной модернизации российской экономики. Формирование благоприятного инвестиционного климата – одна из главных задач. Определяющим в этой работе является создание максимально комфортных условий для предпринимателей и инвесторов, в чем значительно преуспела Самарская область", – подчеркнул Фатеев.

https://ria.ru/20230306/taksi-1856238213.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, самарская область, дмитрий азаров, торгово-промышленная палата рф