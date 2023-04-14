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РПЦ обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть свое представительство - РИА Новости, 14.04.2023
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Религия
 
10:14 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/rpts-1865238286.html
РПЦ обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть свое представительство
РПЦ обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть свое представительство - РИА Новости, 14.04.2023
РПЦ обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть свое представительство
Русская православная церковь обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть свое представительство в стране, в рамках сотрудничества по этой линии есть проект РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:14
2023-04-14T10:14
религия
иван вангу нгимби
юрий гагарин (космонавт)
демократическая республика конго
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Русская православная церковь обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть свое представительство в стране, в рамках сотрудничества по этой линии есть проект по созданию центра изучения русского языка, сообщил РИА Новости посол ДРК в России Иван Вангу Нгимби. "РПЦ обратилась с просьбой создать свое представительство в ДР Конго, в рамках сотрудничества с РПЦ есть проект по созданию центра изучения русского языка", - сказал посол. По данным дипломата, прорабатывается также сотрудничество между вузами двух стран. "Ведутся переговоры между российскими университетами и вузами ДР Конго, в том числе Университетом Киншасы, Свободным университетом Киншасы, Педагогическим университетом в Киншасе, с российской стороны - Российским университетом дружбы народов, которому недавно было возвращено имя Патриса Лумумбы, Уральским федеральным университетом имени Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге, Российским государственным гидрометеорологическим университетом, Воронежским педагогическим университетом", - рассказал он. Так, в столице страны Киншасе уже в конце апреля ждут делегацию из Воронежского педагогического университета, отметил посол. В январе этого года на территории кампуса Университета Киншасы был торжественно открыт памятный бюст первого космонавта Юрия Гагарина. Ректор университета Жан-Мари Каембэ заявил в интервью РИА Новости, что открытие бюста стало символом дружбы между двумя странами.
https://ria.ru/20230413/zimbabve-1865121219.html
https://ria.ru/20230414/mir-1865205939.html
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иван вангу нгимби, юрий гагарин (космонавт), демократическая республика конго
Религия, Иван Вангу Нгимби, Юрий Гагарин (космонавт), Демократическая Республика Конго
РПЦ обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть свое представительство

Посол ДРК в России: РПЦ обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть представительство

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПокровский кафедральный собор
Покровский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Русская православная церковь обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть свое представительство в стране, в рамках сотрудничества по этой линии есть проект по созданию центра изучения русского языка, сообщил РИА Новости посол ДРК в России Иван Вангу Нгимби.
"РПЦ обратилась с просьбой создать свое представительство в ДР Конго, в рамках сотрудничества с РПЦ есть проект по созданию центра изучения русского языка", - сказал посол.
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По данным дипломата, прорабатывается также сотрудничество между вузами двух стран. "Ведутся переговоры между российскими университетами и вузами ДР Конго, в том числе Университетом Киншасы, Свободным университетом Киншасы, Педагогическим университетом в Киншасе, с российской стороны - Российским университетом дружбы народов, которому недавно было возвращено имя Патриса Лумумбы, Уральским федеральным университетом имени Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге, Российским государственным гидрометеорологическим университетом, Воронежским педагогическим университетом", - рассказал он. Так, в столице страны Киншасе уже в конце апреля ждут делегацию из Воронежского педагогического университета, отметил посол.
В январе этого года на территории кампуса Университета Киншасы был торжественно открыт памятный бюст первого космонавта Юрия Гагарина. Ректор университета Жан-Мари Каембэ заявил в интервью РИА Новости, что открытие бюста стало символом дружбы между двумя странами.
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РелигияИван Вангу НгимбиЮрий Гагарин (космонавт)Демократическая Республика Конго
 
 
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