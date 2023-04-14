https://ria.ru/20230414/rpts-1865238286.html

РПЦ обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть свое представительство

РПЦ обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть свое представительство - РИА Новости, 14.04.2023

РПЦ обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть свое представительство

Русская православная церковь обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть свое представительство в стране, в рамках сотрудничества по этой линии есть проект РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:14

2023-04-14T10:14

2023-04-14T10:14

религия

иван вангу нгимби

юрий гагарин (космонавт)

демократическая республика конго

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Русская православная церковь обратилась к властям ДР Конго с просьбой открыть свое представительство в стране, в рамках сотрудничества по этой линии есть проект по созданию центра изучения русского языка, сообщил РИА Новости посол ДРК в России Иван Вангу Нгимби. "РПЦ обратилась с просьбой создать свое представительство в ДР Конго, в рамках сотрудничества с РПЦ есть проект по созданию центра изучения русского языка", - сказал посол. По данным дипломата, прорабатывается также сотрудничество между вузами двух стран. "Ведутся переговоры между российскими университетами и вузами ДР Конго, в том числе Университетом Киншасы, Свободным университетом Киншасы, Педагогическим университетом в Киншасе, с российской стороны - Российским университетом дружбы народов, которому недавно было возвращено имя Патриса Лумумбы, Уральским федеральным университетом имени Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге, Российским государственным гидрометеорологическим университетом, Воронежским педагогическим университетом", - рассказал он. Так, в столице страны Киншасе уже в конце апреля ждут делегацию из Воронежского педагогического университета, отметил посол. В январе этого года на территории кампуса Университета Киншасы был торжественно открыт памятный бюст первого космонавта Юрия Гагарина. Ректор университета Жан-Мари Каембэ заявил в интервью РИА Новости, что открытие бюста стало символом дружбы между двумя странами.

https://ria.ru/20230413/zimbabve-1865121219.html

https://ria.ru/20230414/mir-1865205939.html

демократическая республика конго

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

иван вангу нгимби, юрий гагарин (космонавт), демократическая республика конго