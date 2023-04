https://ria.ru/20230414/rets-1865257761.html

РЭЦ: экспозиция Made in Russia признана лучшим нацстендом на TIHE 2023

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) получил награду как организатор лучшей национальной экспозиции на 27-й Международной выставке... РИА Новости, 14.04.2023

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) получил награду как организатор лучшей национальной экспозиции на 27-й Международной выставке "Здравоохранение – TIHE 2023" в Узбекистане за коллективный стенд под брендом Made in Russia, сообщает РЭЦ.В выставке принимают участие 12 российских компаний."Российские компании презентуют на стенде Made in Russia медицинские тест-системы, реагенты для лабораторной диагностики, учебные симуляторы для медицинских вузов, диагностические аппараты, медицинские системы визуализации, витамины, пищевые добавки и хирургические светильники", - говорится в сообщении.Технологии российских компаний вызвали большой интерес со стороны отраслевых специалистов из Узбекистана. РЭЦ организует для участников стенда Made in Russia серию переговоров с потенциальными партнерами, которые заинтересованы в поставках российской продукции. В первый день выставки на коллективном стенде состоялось 52 деловые встречи с партнерами из Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Экспортный потенциал этих встреч оценивается в 12 миллионов долларов.В открытии выставки принял участие заместитель торгпреда РФ в Узбекистане Игорь Камынин, который отметил, что "Здравоохранение – TIHE 2023" позволит российским производителям оборудования и фармацевтических изделий не только наладить новые бизнес-контакты, но и укрепить сотрудничество с представителями медицинского сообщества Узбекистана.Участники коллективной экспозиции получили консультации по вопросам подбора потенциальных партнеров и возможных потребителей отраслевой продукции, а также ознакомились с порядком участия в государственных тендерах на поставку медицинской техники и изделий для нужд республиканских медучреждений.Также экспозицию Made in Russia с официальной делегацией посетили заместитель директора агентства по развитию фармацевтической отрасли Жамшид Эшмурадов, председатель ассоциации стоматологов Узбекистана Адхам Хасаноав, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Белоруссии в Узбекистане Дмитрий Гракун, генеральный директор АО "Медтехника" Джамшид Алимов, чрезвычайный и полномочный посол Бангладеш в Узбекистане Мд. Захангир Алам, чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Узбекистане Вацлав Йилек и торговый атташе посольства Индии в Узбекистане Судир Малик.Выставка продлится с 13 по 15 апреля в Национальном выставочном комплексе (НВК) "Узэкспоцентр". В ней принимают участие свыше 250 компаний из 13 стран.

