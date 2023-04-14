https://ria.ru/20230414/rekord-1865326477.html
Испанка обновила мировой рекорд, проведя 500 дней в пещере в одиночестве
Испанка обновила мировой рекорд, проведя 500 дней в пещере в одиночестве - РИА Новости, 14.04.2023
Испанка обновила мировой рекорд, проведя 500 дней в пещере в одиночестве
Испанка провела 500 дней в пещере без связи с внешним миром и каких-либо временных ориентиров, почти вдвое побив предыдущий мировой рекорд, сообщает новостное... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:04
2023-04-14T14:04
2023-04-14T17:28
в мире
испания
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МАДРИД, 14 апр — РИА Новости. Испанка провела 500 дней в пещере без связи с внешним миром и каких-либо временных ориентиров, почти вдвое побив предыдущий мировой рекорд, сообщает новостное агентство RTVE. В пещеру в горном массиве Сьерра-Невада в провинции Гранада спортсменка вошла 20 ноября 2021 года. Тогда ей было 48 лет, за время изоляции на глубине 70 метров она отметила полувековой юбилей.Опыт Фламини стал частью проекта Timecave, который начался два года назад, когда она обратилась в компанию Dokumalia. В течение 500 дней члены команды вели запись повседневной жизни женщины под землей, чтобы изучить, как социальная изоляция и крайняя временная дезориентация влияют на восприятие времени, а также отметить нейропсихологические изменения. Эта группа экспертов обеспечивала безопасность спортсменки, для чего составила план действий на случай возможных инцидентов.За состоянием здоровья Фламини следили при помощи камер наблюдения и записей, которые она сдавала в определенный момент. Едой и водой ее снабжали путем обмена в промежуточной точке пещеры, где невозможно пересечься или поддерживать связь.Представитель проекта Timecave Елена Мера объяснила, что Фламини — элитная спортсменка, альпинистка, скалолазка, спелеолог и обладает навыками, благодаря которым пыталась как-то рассчитать время. Но в конечном итоге она не могла знать точную дату и была в полном неведении о том, что происходит снаружи.Фламини не только установила рекорд подземной изоляции в Испании, державшийся пять десятилетий и составлявший 103 дня, но и превзошла итальянку Кристину Ланцони, которая в 2007 году провела в подземной лаборатории 269 дней. Остальные участники экспериментов с изоляцией в пещерах в основном делали это в подземных лабораториях и поддерживали прямую связь с внешним миром.
https://ria.ru/20230404/zhizn-1862651602.html
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в мире, испания
Испанка обновила мировой рекорд, проведя 500 дней в пещере в одиночестве
Испанка Фламини обновила мировой рекорд по одиночеству, проведя 500 дней в пещере
МАДРИД, 14 апр — РИА Новости.
Испанка провела 500 дней в пещере без связи с внешним миром и каких-либо временных ориентиров, почти вдвое побив предыдущий мировой рекорд, сообщает новостное агентство RTVE
.
В пещеру в горном массиве Сьерра-Невада в провинции Гранада спортсменка вошла 20 ноября 2021 года. Тогда ей было 48 лет, за время изоляции на глубине 70 метров она отметила полувековой юбилей.
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Опыт Фламини стал частью проекта Timecave, который начался два года назад, когда она обратилась в компанию Dokumalia. В течение 500 дней члены команды вели запись повседневной жизни женщины под землей, чтобы изучить, как социальная изоляция и крайняя временная дезориентация влияют на восприятие времени, а также отметить нейропсихологические изменения. Эта группа экспертов обеспечивала безопасность спортсменки, для чего составила план действий на случай возможных инцидентов.
За состоянием здоровья Фламини следили при помощи камер наблюдения и записей, которые она сдавала в определенный момент. Едой и водой ее снабжали путем обмена в промежуточной точке пещеры, где невозможно пересечься или поддерживать связь.
Представитель проекта Timecave Елена Мера объяснила, что Фламини — элитная спортсменка, альпинистка, скалолазка, спелеолог и обладает навыками, благодаря которым пыталась как-то рассчитать время. Но в конечном итоге она не могла знать точную дату и была в полном неведении о том, что происходит снаружи.
Фламини не только установила рекорд подземной изоляции в Испании, державшийся пять десятилетий и составлявший 103 дня, но и превзошла итальянку Кристину Ланцони, которая в 2007 году провела в подземной лаборатории 269 дней. Остальные участники экспериментов с изоляцией в пещерах в основном делали это в подземных лабораториях и поддерживали прямую связь с внешним миром.
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