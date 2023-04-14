https://ria.ru/20230414/reklama-1865204696.html

В Госдуме выступили за "дни без рекламы" на ТВ

В Госдуме выступили за "дни без рекламы" на ТВ - РИА Новости, 14.04.2023

В Госдуме выступили за "дни без рекламы" на ТВ

Необходимо ввести "дни без рекламы" на ТВ в памятные даты, например, в День Победы или День защитника Отечества, с таким предложением первый замглавы комитета... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T03:16

2023-04-14T03:16

2023-04-14T03:16

общество

яна лантратова

максут шадаев

госдума рф

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Необходимо ввести "дни без рекламы" на ТВ в памятные даты, например, в День Победы или День защитника Отечества, с таким предложением первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. Политик отмечает, что к ней неоднократно обращались представители ветеранских и патриотических общественных организаций по вопросу неэтичности и несоответствия коммерческих рекламных роликов общему посылу сетки вещания ТВ в такие памятные даты, как День Победы, День памяти и скорби, День защитника Отечества. По словам парламентария, подобная реклама "нарушает целостность семантического нарратива программы телевещания в ключевые даты отечественной истории", теряется общий патриотический посыл и наносится "значительный ущерб воспитанию подрастающего поколения". При этом депутат предлагает и альтернативный вариант - дни социальной рекламы, когда в те же даты в рекламе будут демонстрироваться видеоролики, направленные на "прославление героизма наших воинов, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание молодежи".

https://ria.ru/20230411/mavzoley-1864470400.html

https://ria.ru/20230412/parad-1864689940.html

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общество, яна лантратова, максут шадаев, госдума рф