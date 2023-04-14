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В Госдуме выступили за "дни без рекламы" на ТВ - РИА Новости, 14.04.2023
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03:16 14.04.2023
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В Госдуме выступили за "дни без рекламы" на ТВ
В Госдуме выступили за "дни без рекламы" на ТВ - РИА Новости, 14.04.2023
В Госдуме выступили за "дни без рекламы" на ТВ
Необходимо ввести "дни без рекламы" на ТВ в памятные даты, например, в День Победы или День защитника Отечества, с таким предложением первый замглавы комитета... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T03:16
2023-04-14T03:16
общество
яна лантратова
максут шадаев
госдума рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Необходимо ввести "дни без рекламы" на ТВ в памятные даты, например, в День Победы или День защитника Отечества, с таким предложением первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. Политик отмечает, что к ней неоднократно обращались представители ветеранских и патриотических общественных организаций по вопросу неэтичности и несоответствия коммерческих рекламных роликов общему посылу сетки вещания ТВ в такие памятные даты, как День Победы, День памяти и скорби, День защитника Отечества. По словам парламентария, подобная реклама "нарушает целостность семантического нарратива программы телевещания в ключевые даты отечественной истории", теряется общий патриотический посыл и наносится "значительный ущерб воспитанию подрастающего поколения". При этом депутат предлагает и альтернативный вариант - дни социальной рекламы, когда в те же даты в рекламе будут демонстрироваться видеоролики, направленные на "прославление героизма наших воинов, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание молодежи".
https://ria.ru/20230411/mavzoley-1864470400.html
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общество, яна лантратова, максут шадаев, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Максут Шадаев, Госдума РФ
В Госдуме выступили за "дни без рекламы" на ТВ

Депутат Госдумы Лантратова: необходимо ввести дни без рекламы на ТВ в памятные даты

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГосударственная Дума РФ
Государственная Дума РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Необходимо ввести "дни без рекламы" на ТВ в памятные даты, например, в День Победы или День защитника Отечества, с таким предложением первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
Политик отмечает, что к ней неоднократно обращались представители ветеранских и патриотических общественных организаций по вопросу неэтичности и несоответствия коммерческих рекламных роликов общему посылу сетки вещания ТВ в такие памятные даты, как День Победы, День памяти и скорби, День защитника Отечества.
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По словам парламентария, подобная реклама "нарушает целостность семантического нарратива программы телевещания в ключевые даты отечественной истории", теряется общий патриотический посыл и наносится "значительный ущерб воспитанию подрастающего поколения".
«
"С целью решения данной проблемы представляется возможным установить несколько ключевых дат, за которыми будет закреплен статус "дни без рекламы", когда в программе телевещания не будет демонстрироваться реклама", - отмечает Лантратова.
При этом депутат предлагает и альтернативный вариант - дни социальной рекламы, когда в те же даты в рекламе будут демонстрироваться видеоролики, направленные на "прославление героизма наших воинов, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание молодежи".
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ОбществоЯна ЛантратоваМаксут ШадаевГосдума РФ
 
 
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