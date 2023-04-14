https://ria.ru/20230414/reforma-1865461178.html
Профсоюзы не согласны на встречу с властями Франции по пенсионной реформе
Профсоюзы не согласны на встречу с властями Франции по пенсионной реформе - РИА Новости, 14.04.2023
Профсоюзы не согласны на встречу с властями Франции по пенсионной реформе
Французские профсоюзы не согласятся на встречу с правительством страны по поводу пенсионной реформы до 1 мая, говорится в коммюнике ведущего профсоюза "Всеобщая РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:31
2023-04-14T20:31
2023-04-14T20:50
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Французские профсоюзы не согласятся на встречу с правительством страны по поводу пенсионной реформы до 1 мая, говорится в коммюнике ведущего профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон примет руководителей ведущих профсоюзов на следующей неделе вне зависимости от решения Конституционного совета по поводу пенсионной реформы."Профсоюзные организации приняли к сведению, что в течение трех месяцев президент Республики не считал необходимым провести встречу, чтобы найти пути выхода из кризиса... Поэтому они приняли решение, будучи приверженными качественному социальному диалогу, не соглашаться на встречу с представителями власти до 1 мая", - сообщается в коммюнике, опубликованном в Twitter "Всеобщей конфедерации труда".В пятницу Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Эммануэль Макрон подпишет закон в ближайшие дни.
https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html
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Митинг перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы
Сотни людей стягиваются на площадь перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости.
2023-04-14T20:31
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в мире, франция, эммануэль макрон, twitter
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Twitter
Профсоюзы не согласны на встречу с властями Франции по пенсионной реформе
Профсоюзы не согласятся на встречу с правительством Франции по пенсионной реформе до 1 мая