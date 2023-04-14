https://ria.ru/20230414/razminirovanie-1865211136.html
Пиротехники МЧС России прибыли в Донбасс для разминирования
Пиротехники МЧС России прибыли в Донбасс для разминирования - РИА Новости, 14.04.2023
Пиротехники МЧС России прибыли в Донбасс для разминирования
Специалисты Центра "Лидер", Донского, Ногинского и Тульского спасательных центров, а также специализированного отряда главного управления МЧС России по... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T05:51
2023-04-14T05:51
2023-04-14T05:51
специальная военная операция на украине
безопасность
донской
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севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты Центра "Лидер", Донского, Ногинского и Тульского спасательных центров, а также специализированного отряда главного управления МЧС России по Севастополю прибыли в Донбасс для разминирования, работы будут продолжаться 3 месяца, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Сотрудники пиротехнических подразделений Центра "Лидер", Донского, Ногинского и Тульского спасательных центров, а также Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю прибыли в Донбасс для проведения работ по разминированию", - говорится в сообщении. Уточняется, что службы будут работать на территории ЛНР и ДНР в течение трех месяцев, чтобы очистить местность от боеприпасов, особое внимание уделят объектам энергоснабжения, линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам, железнодорожным магистралям, а также жилым микрорайонам. Отмечается, что в 2022 году специализированные подразделения МЧС обследовали площадь более 760 гектаров, им удалось обнаружить и обезвредить около 44 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и свыше 43 тысяч в ЛНР, в их числе оказались авиационные и артиллерийские боеприпасы различных калибров, противопехотные и противотанковые мины, а также противотанковое вооружение. Специалисты проверили 990 социально значимых объектов.
https://ria.ru/20230414/gorlovka-1865210929.html
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безопасность, донской, россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донской, Россия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пиротехники МЧС России прибыли в Донбасс для разминирования
Специалисты МЧС прибыли в Донбасс для разминирования, работы будут продолжаться три месяца
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты Центра "Лидер", Донского, Ногинского и Тульского спасательных центров, а также специализированного отряда главного управления МЧС России по Севастополю прибыли в Донбасс для разминирования, работы будут продолжаться 3 месяца, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Сотрудники пиротехнических подразделений Центра "Лидер", Донского, Ногинского и Тульского спасательных центров, а также Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю прибыли в Донбасс для проведения работ по разминированию", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что службы будут работать на территории ЛНР и ДНР
в течение трех месяцев, чтобы очистить местность от боеприпасов, особое внимание уделят объектам энергоснабжения, линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам, железнодорожным магистралям, а также жилым микрорайонам.
«
"Помимо ручной очистки местности, применяются робототехнические комплексы MV-4. Специалистами Центра "Лидер" впервые будут применены роботы MV-10, способные уничтожать не только противопехотные, но и противотанковые мины", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что в 2022 году специализированные подразделения МЧС обследовали площадь более 760 гектаров, им удалось обнаружить и обезвредить около 44 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и свыше 43 тысяч в ЛНР, в их числе оказались авиационные и артиллерийские боеприпасы различных калибров, противопехотные и противотанковые мины, а также противотанковое вооружение. Специалисты проверили 990 социально значимых объектов.
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