Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Сунаком
Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности армии и усиление помощи
© AP Photo / Andrew MatthewsРиши Сунак и Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Matthews
Риши Сунак и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком оборонные потребности для украинской армии и усиление предоставляемой помощи.
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"Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных потребностях, усилении поддержки и планируемых международных мероприятиях" - написал Зеленский.
В январе министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его страна направит на Украину танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS90 и бронетранспортеры.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".