https://ria.ru/20230414/razgovor-1865390433.html

Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Сунаком

Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Сунаком - РИА Новости, 14.04.2023

Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Сунаком

Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком оборонные... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:45

2023-04-14T16:45

2023-04-14T16:45

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украина

великобритания

владимир зеленский

риши сунак

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком оборонные потребности для украинской армии и усиление предоставляемой помощи. В январе министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его страна направит на Украину танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS90 и бронетранспортеры. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864922078.html

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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, риши сунак