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Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок в Москве - РИА Новости, 14.04.2023
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16:51 14.04.2023 (обновлено: 16:56 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/rayffayzen-1865393914.html
Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок в Москве
Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок в Москве - РИА Новости, 14.04.2023
Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок в Москве
Райффайзенбанк объяснил снятие ряда вывесок с изображением своего бренда с московских крыш уровнем текущей потребности в узнаваемости банка, об этом РИА Новости РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:51
2023-04-14T16:56
экономика
москва
райффайзенбанк
россия
raiffeisen bank international
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Райффайзенбанк объяснил снятие ряда вывесок с изображением своего бренда с московских крыш уровнем текущей потребности в узнаваемости банка, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кредитной организации. Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что в Москве с некоторых зданий начали снимать вывески Райффайзенбанка. Так, например, их демонтировали со здания на Калужской площади столицы. Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.
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экономика, москва, райффайзенбанк, россия, raiffeisen bank international
Экономика, Москва, Райффайзенбанк, Россия, Raiffeisen Bank International
Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок в Москве

Райффайзенбанк объяснил снятие ряда вывесок в Москве текущей потребностью в узнаваемости

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Райффайзенбанк объяснил снятие ряда вывесок с изображением своего бренда с московских крыш уровнем текущей потребности в узнаваемости банка, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что в Москве с некоторых зданий начали снимать вывески Райффайзенбанка. Так, например, их демонтировали со здания на Калужской площади столицы.
«
"Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций", - пояснили в банке.
Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.
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