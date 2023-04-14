https://ria.ru/20230414/rayffayzen-1865393914.html

Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок в Москве

Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок в Москве - РИА Новости, 14.04.2023

Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок в Москве

Райффайзенбанк объяснил снятие ряда вывесок с изображением своего бренда с московских крыш уровнем текущей потребности в узнаваемости банка, об этом РИА Новости РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:51

2023-04-14T16:51

2023-04-14T16:56

экономика

москва

райффайзенбанк

россия

raiffeisen bank international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578101039_0:262:3072:1989_1920x0_80_0_0_b3a146e6b906692f8b37af7dd109ccbf.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Райффайзенбанк объяснил снятие ряда вывесок с изображением своего бренда с московских крыш уровнем текущей потребности в узнаваемости банка, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кредитной организации. Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что в Москве с некоторых зданий начали снимать вывески Райффайзенбанка. Так, например, их демонтировали со здания на Калужской площади столицы. Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.

https://ria.ru/20230327/rayffayzenbank-1860935706.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, райффайзенбанк, россия, raiffeisen bank international