https://ria.ru/20230414/rayffayzen-1865393914.html
Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок в Москве
Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок в Москве - РИА Новости, 14.04.2023
Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок в Москве
Райффайзенбанк объяснил снятие ряда вывесок с изображением своего бренда с московских крыш уровнем текущей потребности в узнаваемости банка, об этом РИА Новости РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:51
2023-04-14T16:51
2023-04-14T16:56
экономика
москва
райффайзенбанк
россия
raiffeisen bank international
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578101039_0:262:3072:1989_1920x0_80_0_0_b3a146e6b906692f8b37af7dd109ccbf.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Райффайзенбанк объяснил снятие ряда вывесок с изображением своего бренда с московских крыш уровнем текущей потребности в узнаваемости банка, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кредитной организации. Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что в Москве с некоторых зданий начали снимать вывески Райффайзенбанка. Так, например, их демонтировали со здания на Калужской площади столицы. Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.
https://ria.ru/20230327/rayffayzenbank-1860935706.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578101039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0395b58db76758aaa417446f8b6f0f6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, райффайзенбанк, россия, raiffeisen bank international
Экономика, Москва, Райффайзенбанк, Россия, Raiffeisen Bank International
Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок в Москве
Райффайзенбанк объяснил снятие ряда вывесок в Москве текущей потребностью в узнаваемости