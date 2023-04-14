https://ria.ru/20230414/rasplata-1865457912.html

Экс-депутат Рады прокомментировал фильм с угрозами Киселеву и Симоньян

Экс-депутат Рады прокомментировал фильм с угрозами Киселеву и Симоньян - РИА Новости, 14.04.2023

Экс-депутат Рады прокомментировал фильм с угрозами Киселеву и Симоньян

Вышедший на украинском телеканале "2+2" фильм "Расплата" является типичным для киевского режима элементом запугивания и террора, заявил РИА Новости экс-депутат... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T20:07

2023-04-14T20:07

2023-04-14T20:18

россия

украина

дмитрий киселев

илья кива

вгтрк

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маргарита симоньян

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вышедший на украинском телеканале "2+2" фильм "Расплата" является типичным для киевского режима элементом запугивания и террора, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива."Элемент запугивания. Мы имеем дело с профессиональными шоуменами. Когда-то они сняли фильм "Слуга народа" и все украинское общество поверило, и выбрало себе в президенты аморальное наркозависимое существо. Они же прекрасно понимают, что эти фильмы будут обсуждаться и на территории РФ. Эти фильмы попадут в интернет, станут частью программы запугивания. А самое главное – они хотят продолжать и дальше вселять в воспаленные умы украинцев мысль о том, что они на что-то способны", - прокомментировал Кива РИА Новости.По его словам, против России "сегодня играет террористический режим, такой же, как в свое время "Аль-Каида"*, возглавляемая Бен Ладеном"."Нам нужно сохранять спокойствие, быть уверенным в том, что спецслужбы России выполняют поставленные задачи по защите суверенитета и жизни российских граждан", - посоветовал он.Как настоящие террористы, люди (Владимира) Зеленского "пытаются использовать конструкцию террора и запугивания", считает Кива."Мы уже сталкивались с их террористическими актами, которые забрали жизни людей, которые в большей степени не являлись военными. И эти террористические акты проходили в мирных городах. Сегодня это является основной доктриной режима Зеленского – террористическая деятельность", - отметил он.Он обратил также внимание на постоянно происходящие подрывы автомобилей и мин в Запорожской и Херсонской областях."Основная сегодня задача режима Зеленского – это дестабилизация российского общества, сеяние паники, недоверия. Они пытаются нас ослабить, разрушить наше единство", - считает Кива.По словам Кивы, лично он за свою жизнь не боится."За время пребывания на Украине на меня было совершено три покушения, поэтому я уже привык, к сожалению, жить в подобной обстановке. На Украине я себя чувствовал, поверьте мне, даже в статусе народного депутата намного в большей опасности. Если здесь это (теракты) единичные случаи, то, находясь на Украине, против тебя была вся государственная система, внутри которой ты находился. И то, что удалось выжить за последние несколько лет – это Божья воля и моя дисциплина", - считает он.Ранее украинский телеканал "2+2" показал фильм с призывом к "внесудебному наказанию" российских военных и властей, в котором прозвучали и угрозы в адрес известных российских журналистов, в том числе гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева и ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольги Скабеевой. Все эти журналисты были объектами запланированного киевским режимом покушения, предотвращенного в прошлом году ФСБ.Телеканал "2+2" опубликовал на своем Youtube-канале якобы документальный фильм "Расплата", посвященный событиям в городе Буча в Киевской области в начале 2022 года. Авторы видео обвиняют военных РФ в пытках и убийствах, что неоднократно отвергалось Москвой как фейк. При этом в Минобороны РФ еще в апреле 2022 года заявляли, что за время нахождения Бучи под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании шести членов National Socialism/White Power** - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Как следует из оперативной видеосъемки, задержанные также обсуждали возможность убийства Киселева, Симоньян, журналистов ВГТРК Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины, и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.* Запрещенная в России террористическая организация.** Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220425/zhurnalisty-1785369416.html

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854335205.html

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854341240.html

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россия, украина, дмитрий киселев, илья кива, вгтрк, фсб, аль-каида, маргарита симоньян, херсонская область , общество