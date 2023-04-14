Минфин Чехии подсчитал расходы на украинских беженцев
Минфин Чехии: расходы на украинских беженцев уже составили 1,5 миллиарда долларов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. С начала спецоперации РФ расходы на украинских беженцев в Чехии составили 33,5 миллиарда крон (1,5 миллиарда долларов), сообщил в пятницу минфин страны в своем аккаунте в Twitter.
"К концу марта суммарные расходы на содержание украинских беженцев составили 33,5 миллиарда крон, из них 23,4 миллиарда (1,1 миллиарда долларов) было выделено из бюджета. В настоящее время примерно 100 тысяч беженцев трудоустроены, а значит, что крупная часть средств вернется в экономику в форме налогов и платежей", - сказано в сообщении.
Крупнейшими статьями расходов стали социальные выплаты (11,1 миллиарда крон), медицинские услуги (5,6 миллиарда крон) и субсидии на поиск жилья (6,8 миллиарда крон). На содержание беженцев Чехия в прошлом году получила грант от банка развития Совета Европы в размере 400 миллионов евро и инвестиционного банка Европы в размере 600 миллионов евро.
Ранее глава минтруда республики Мариан Юречка сообщал, что в настоящее время на фирмах и предприятиях Чехии заняты около 98 тысяч украинских беженцев. Всего по данным на начало апреля в республике сейчас находятся и имеют защитный статус 325,7 тысяч украинцев, прибывших в Чехию после 24 февраля прошлого года. Около трети из них составляют дети, а из взрослых примерно две трети - женщины, есть и немало пожилых людей.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 31 января текущего года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев, из них более 4,8 миллиона человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
В середине марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники ее аппарата встретились в Женеве с заместителем Верховного комиссара ООН по беженцам Джиллиан Триггс. По словам омбудсмена, сотрудники ее аппарата проинформировали представителя ООН о работе с эвакуированными из ДНР, ЛНР и Украины, которых в 2022-2023 годах в Россию прибыло более 5 миллионов, а также о взаимодействии с представителями УВКБ в России.
Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.