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Минфин Чехии подсчитал расходы на украинских беженцев - РИА Новости, 14.04.2023
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15:54 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/raskhody-1865369850.html
Минфин Чехии подсчитал расходы на украинских беженцев
Минфин Чехии подсчитал расходы на украинских беженцев - РИА Новости, 14.04.2023
Минфин Чехии подсчитал расходы на украинских беженцев
С начала спецоперации РФ расходы на украинских беженцев в Чехии составили 33,5 миллиарда крон (1,5 миллиарда долларов), сообщил в пятницу минфин страны в своем... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:54
2023-04-14T15:54
в мире
чехия
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
украина
беженцы
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. С начала спецоперации РФ расходы на украинских беженцев в Чехии составили 33,5 миллиарда крон (1,5 миллиарда долларов), сообщил в пятницу минфин страны в своем аккаунте в Twitter. "К концу марта суммарные расходы на содержание украинских беженцев составили 33,5 миллиарда крон, из них 23,4 миллиарда (1,1 миллиарда долларов) было выделено из бюджета. В настоящее время примерно 100 тысяч беженцев трудоустроены, а значит, что крупная часть средств вернется в экономику в форме налогов и платежей", - сказано в сообщении. Крупнейшими статьями расходов стали социальные выплаты (11,1 миллиарда крон), медицинские услуги (5,6 миллиарда крон) и субсидии на поиск жилья (6,8 миллиарда крон). На содержание беженцев Чехия в прошлом году получила грант от банка развития Совета Европы в размере 400 миллионов евро и инвестиционного банка Европы в размере 600 миллионов евро. Ранее глава минтруда республики Мариан Юречка сообщал, что в настоящее время на фирмах и предприятиях Чехии заняты около 98 тысяч украинских беженцев. Всего по данным на начало апреля в республике сейчас находятся и имеют защитный статус 325,7 тысяч украинцев, прибывших в Чехию после 24 февраля прошлого года. Около трети из них составляют дети, а из взрослых примерно две трети - женщины, есть и немало пожилых людей. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 31 января текущего года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев, из них более 4,8 миллиона человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи. В середине марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники ее аппарата встретились в Женеве с заместителем Верховного комиссара ООН по беженцам Джиллиан Триггс. По словам омбудсмена, сотрудники ее аппарата проинформировали представителя ООН о работе с эвакуированными из ДНР, ЛНР и Украины, которых в 2022-2023 годах в Россию прибыло более 5 миллионов, а также о взаимодействии с представителями УВКБ в России. Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html
https://ria.ru/20230219/bezhentsy-1852917736.html
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в мире, чехия, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, украина, беженцы
В мире, Чехия, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украина, Беженцы
Минфин Чехии подсчитал расходы на украинских беженцев

Минфин Чехии: расходы на украинских беженцев уже составили 1,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. С начала спецоперации РФ расходы на украинских беженцев в Чехии составили 33,5 миллиарда крон (1,5 миллиарда долларов), сообщил в пятницу минфин страны в своем аккаунте в Twitter.
"К концу марта суммарные расходы на содержание украинских беженцев составили 33,5 миллиарда крон, из них 23,4 миллиарда (1,1 миллиарда долларов) было выделено из бюджета. В настоящее время примерно 100 тысяч беженцев трудоустроены, а значит, что крупная часть средств вернется в экономику в форме налогов и платежей", - сказано в сообщении.
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Крупнейшими статьями расходов стали социальные выплаты (11,1 миллиарда крон), медицинские услуги (5,6 миллиарда крон) и субсидии на поиск жилья (6,8 миллиарда крон). На содержание беженцев Чехия в прошлом году получила грант от банка развития Совета Европы в размере 400 миллионов евро и инвестиционного банка Европы в размере 600 миллионов евро.
Ранее глава минтруда республики Мариан Юречка сообщал, что в настоящее время на фирмах и предприятиях Чехии заняты около 98 тысяч украинских беженцев. Всего по данным на начало апреля в республике сейчас находятся и имеют защитный статус 325,7 тысяч украинцев, прибывших в Чехию после 24 февраля прошлого года. Около трети из них составляют дети, а из взрослых примерно две трети - женщины, есть и немало пожилых людей.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 31 января текущего года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев, из них более 4,8 миллиона человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
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В середине марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники ее аппарата встретились в Женеве с заместителем Верховного комиссара ООН по беженцам Джиллиан Триггс. По словам омбудсмена, сотрудники ее аппарата проинформировали представителя ООН о работе с эвакуированными из ДНР, ЛНР и Украины, которых в 2022-2023 годах в Россию прибыло более 5 миллионов, а также о взаимодействии с представителями УВКБ в России.
Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.
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