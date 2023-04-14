https://ria.ru/20230414/raskhody-1865369850.html

Минфин Чехии подсчитал расходы на украинских беженцев

Минфин Чехии подсчитал расходы на украинских беженцев - РИА Новости, 14.04.2023

Минфин Чехии подсчитал расходы на украинских беженцев

С начала спецоперации РФ расходы на украинских беженцев в Чехии составили 33,5 миллиарда крон (1,5 миллиарда долларов), сообщил в пятницу минфин страны в своем... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:54

2023-04-14T15:54

2023-04-14T15:54

в мире

чехия

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

украина

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566957269_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ba2a628922a27788c2961239ec28e7cc.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. С начала спецоперации РФ расходы на украинских беженцев в Чехии составили 33,5 миллиарда крон (1,5 миллиарда долларов), сообщил в пятницу минфин страны в своем аккаунте в Twitter. "К концу марта суммарные расходы на содержание украинских беженцев составили 33,5 миллиарда крон, из них 23,4 миллиарда (1,1 миллиарда долларов) было выделено из бюджета. В настоящее время примерно 100 тысяч беженцев трудоустроены, а значит, что крупная часть средств вернется в экономику в форме налогов и платежей", - сказано в сообщении. Крупнейшими статьями расходов стали социальные выплаты (11,1 миллиарда крон), медицинские услуги (5,6 миллиарда крон) и субсидии на поиск жилья (6,8 миллиарда крон). На содержание беженцев Чехия в прошлом году получила грант от банка развития Совета Европы в размере 400 миллионов евро и инвестиционного банка Европы в размере 600 миллионов евро. Ранее глава минтруда республики Мариан Юречка сообщал, что в настоящее время на фирмах и предприятиях Чехии заняты около 98 тысяч украинских беженцев. Всего по данным на начало апреля в республике сейчас находятся и имеют защитный статус 325,7 тысяч украинцев, прибывших в Чехию после 24 февраля прошлого года. Около трети из них составляют дети, а из взрослых примерно две трети - женщины, есть и немало пожилых людей. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 31 января текущего года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев, из них более 4,8 миллиона человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи. В середине марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что сотрудники ее аппарата встретились в Женеве с заместителем Верховного комиссара ООН по беженцам Джиллиан Триггс. По словам омбудсмена, сотрудники ее аппарата проинформировали представителя ООН о работе с эвакуированными из ДНР, ЛНР и Украины, которых в 2022-2023 годах в Россию прибыло более 5 миллионов, а также о взаимодействии с представителями УВКБ в России. Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса началась в середине февраля прошлого года. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР. По итогам референдумов в сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации.

https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html

https://ria.ru/20230219/bezhentsy-1852917736.html

https://ria.ru/20230414/polsha-1865149080.html

чехия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, украина, беженцы