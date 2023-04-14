Во Франции запустили ракету с зондом для исследования ледяных лун Юпитера
Ракета Ariane-5 с зондом для исследования ледяных лун Юпитера стартовала с космодрома Куру
© AFP 2023 / JODY AMIETСтарт ракеты Ariane-5 с исследовательским зондом JUICE, созданным для изучения Юпитера и его ледяных лун. 14 апреля 2023
Старт ракеты Ariane-5 с исследовательским зондом JUICE, созданным для изучения Юпитера и его ледяных лун. 14 апреля 2023
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Ракета Ariane-5 с исследовательским зондом JUICE, созданным для изучения Юпитера и его ледяных лун, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, трансляция запуска ведется на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).
Первоначально запуск планировался 13 апреля, однако был перенесен из-за погодных условий.
Миссия JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) предполагает изучение Юпитера и его ледяных лун. В рамках миссии будут вестись наблюдения за самой крупной планетой Солнечной системы и ее крупнейшими спутниками: Каллисто, Европой и Ганимедом. Как полагают ученые, в их ледяной коре и вероятных океанических слоях под ней возможна жизнь.
Автоматическая межпланетная станция была запущена с помощью ракеты Ariane-5 и должна достигнуть орбиты Юпитера, который находится на расстоянии почти 900 миллионов километров от Земли, через 8 лет. За это время станция трижды облетит Землю и Венеру и использует гравитационное поле планет для полёта к Юпитеру.
Предполагается, что JUICE выйдет на орбиту Юпитера в июле 2031 года и проведет там 3,5 года.
Первым аппаратом, вышедшим на орбиту Юпитера, был автоматический космический аппарат НАСА "Галилео". Он был запущен в 1989 году и вышел на орбиту планеты в 1995 году, где находился до 2003 года.
В 2011 году к Юпитеру была запущена автоматическая межпланетная станция НАСА "Юнона", она достигла орбиты Юпитера в 2016 году, завершив свою миссию в 2021 году. На 2024 год запланирован запуск к Юпитеру еще одного аппарата – Europa Clipper NАSА.
Российская корпорация "Роскосмос" также с 2010 года ведет разработку ядерного буксира мегаваттного класса для полетов от орбиты Земли к дальним планетам. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон". Первая российским миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и, как ожидается, продлится с 2030 по 2034 годы.