https://ria.ru/20230414/raketa-1865372741.html

Во Франции запустили ракету с зондом для исследования ледяных лун Юпитера

Во Франции запустили ракету с зондом для исследования ледяных лун Юпитера - РИА Новости, 14.04.2023

Во Франции запустили ракету с зондом для исследования ледяных лун Юпитера

Ракета Ariane-5 с исследовательским зондом JUICE, созданным для изучения Юпитера и его ледяных лун, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:02

2023-04-14T16:02

2023-04-14T16:07

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Ракета Ariane-5 с исследовательским зондом JUICE, созданным для изучения Юпитера и его ледяных лун, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, трансляция запуска ведется на сайте Европейского космического агентства (ЕКА). Первоначально запуск планировался 13 апреля, однако был перенесен из-за погодных условий. Миссия JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) предполагает изучение Юпитера и его ледяных лун. В рамках миссии будут вестись наблюдения за самой крупной планетой Солнечной системы и ее крупнейшими спутниками: Каллисто, Европой и Ганимедом. Как полагают ученые, в их ледяной коре и вероятных океанических слоях под ней возможна жизнь. Автоматическая межпланетная станция была запущена с помощью ракеты Ariane-5 и должна достигнуть орбиты Юпитера, который находится на расстоянии почти 900 миллионов километров от Земли, через 8 лет. За это время станция трижды облетит Землю и Венеру и использует гравитационное поле планет для полёта к Юпитеру. Предполагается, что JUICE выйдет на орбиту Юпитера в июле 2031 года и проведет там 3,5 года. Первым аппаратом, вышедшим на орбиту Юпитера, был автоматический космический аппарат НАСА "Галилео". Он был запущен в 1989 году и вышел на орбиту планеты в 1995 году, где находился до 2003 года. В 2011 году к Юпитеру была запущена автоматическая межпланетная станция НАСА "Юнона", она достигла орбиты Юпитера в 2016 году, завершив свою миссию в 2021 году. На 2024 год запланирован запуск к Юпитеру еще одного аппарата – Europa Clipper NАSА. Российская корпорация "Роскосмос" также с 2010 года ведет разработку ядерного буксира мегаваттного класса для полетов от орбиты Земли к дальним планетам. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон". Первая российским миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и, как ожидается, продлится с 2030 по 2034 годы.

https://ria.ru/20230330/yupiter-1861625603.html

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земля, французская гвиана, роскосмос, европа, технологии, космос - риа наука, наса