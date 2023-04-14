https://ria.ru/20230414/pvo-1865355205.html
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и снаряды HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и снаряды HIMARS - РИА Новости, 14.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и снаряды HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и столько же снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:17
2023-04-14T15:17
2023-04-14T15:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и столько же снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тамбовка Запорожской области, Великая Лепетиха и Масловка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3753 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8672 танка и других боевых бронированных машин, 1084 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4584 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9504 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230321/oborona-1859479793.html
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в мире, россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и снаряды HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и шесть снарядов HIMARS